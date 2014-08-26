روبن وليامز حاضراً في حفل توزيع جوائز إيمي

لم تغب روح النجم الراحل Robin Williams عن في حفل توزيع جوائز إيمي التلفزيونية لعام 2014، حيث رثاه الممثل Billy Crystal بكلمات مؤثرة أكد فيها أنه كان صديقاً حقيقياً، ما أبكي أغلب الحاضرين.

وفي سياق الحفل حصد مسلسل "Breaking Bad" جائزة إيمي لأفضل مسلسل درامي تلفزيوني، فيما حصد الممثل Bryan Cranston، الفائز سابقاً 3 مرات بجوائز إيمي إضافة الى جائزة غولدن غلوب ، بجائزة أفضل ممثل درامي.

أما جائزة أفضل مسلسل كوميدي فحصل عليها مسلسل " Modern Family " للمرة الخامسة على التوالي.

وبدورها حصدت الممثلة Julianna Margulies جائزة أفضل ممثلة عن دورها في مسلسل " The Good Wife".

وفاز بجائزة أفضل ممثل في مسلسل كوميدي Jim Parsons عن دوره في مسلسل " The Big Bang Theory" وهي الجائزة الرابعة له عن هذا العمل.

يذكر أن هذه المرة الثانية على التوالي التي يحصل عليها مسلسل "Breaking Bad" على جائزة أفضل سلسلة درامية تلفزيونية، حيث سبق أن حصد جائزة غولدن غلوب العام الماضي.