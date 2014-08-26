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البرلمان العربي: نتحرك دوليا وشعبيا لدعم فلسطين

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قال أحمد الجروان، رئيس البرلمان العربي، إنه حريص على التحرك دوليا وشعبيا لدعم الموقف الفلسطيني ومواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مضيفا خلال لقائه مع جمال الشوبكي سفير فلسطين في القاهرة الثلاثاء بمقر الجامعة العربية، «نتابع عن كثب الوضع في قطاع غزة، ونعتزم التوجه إلى جنيف دعما لأي تحرك للقيادة الفلسطينية، في أعقاب عقد البرلمان العربي لقاءات مع شتى المؤسسات الدولية، لنقل كل التصورات للعالم لوقف العدوان.

وتابع: «نضع كل الإمكانيات تحت تصرف القيادة الفلسطينية، بما يخدم تطلعات الشعب الفلسطيني، فكلنا نقف على نفس الصف ونفس اللغة ولا نخرج عن الخطاب السياسي للقيادة الفلسطينية».

من جهته، دعا الشوبكي البرلمان العربي لزيارة فلسطين للاطلاع على المشهد عن قرب.

حضر اللقاء وفد من الجامعة العربية، مؤلف من الأمين العام للبرلمان العربي، الدكتور عبدالناصر العباسي، والمستشار اللواء عادل الجمل، ومساعد الأمين العام، السفير فهمي محمد.

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