وزير خارجية الأردن يؤكد أهمية الدور الأمريكى لإحياء مفاوضات السلام

أكد وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى ناصر جودة، أهمية الدور القيادى الذى تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية لإحياء مفاوضات السلام. جاء ذلك خلال لقاء جودة اليوم "الاثنين" مع وفد من مساعدى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر التطورات والمستجدات التى تشهدها منطقة الشرق الأوسط.

واستعرض جودة خلال اللقاء الجهود الأردنية المبذولة لإعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة

> ومحددة بسقف زمنى بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى تفضى بالنهاية إلى تجسيد حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام1967 وعاصمتها القدس الشرقية استنادا إلى المرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية.

وبحث الطرفان تطورات الأوضاع على الساحة السورية، حيث أكد جودة موقف الأردن الثابت الداعى إلى أهمية الإسراع فى التوصل إلى حل سياسى يضمن أمن وأمان سوريا ووحدتها الترابية بمشاركة جميع مكونات الشعب السورى.

وأشار جودة إلى العبء الكبير الذى يتحمله الأردن نتيجة استضافته قرابة 540 ألف سورى على أراضيه وتقديم المأوى والخدمات لهم، داعيا إلى أن يتحمل المجتمع الدولى مسئولياته فى هذا الجانب فى مساعدة الأردن لتمكينه من مواصلة هذا الواجب الإنسانى.

ومن جهتهم، عبر أعضاء الوفد عن تقديرهم ودعمهم للدور المحورى الأردنى بقيادة الملك عبد الله الثانى لتحقيق الاستقرار والسلام فى منطقة الشرق الأوسط.

وتم خلال اللقاء التأكيد على عمق ومتانة العلاقات التاريخية والمتميزة القائمة بين البلدين والحرص على استمرار التنسيق والتشاور حيال مختلف قضايا المنطقة والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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