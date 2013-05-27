البشير: لن نتفاوض مع المتمردين

أكد الرئيس السودانى، عمر البشير، الاثنين، أن بلاده لن تتفاوض مع المتمردين المنضوين فى تحالف الجبهة الثورية، وذلك بعيد تمكن الجيش السودانى من استعادة مدينة مهمة من هؤلاء فى شرق ولاية جنوب كردفان.

وقال البشير، فى احتفال باستعادة مدينة أبو كرشولا، فى مقر قيادة أركان الجيش السودانى، فى الخرطوم، "أعلن هنا أننا لن نتفاوض مع عميل ولن نتفاوض مع مرتزقة وإرهابيين، سموا أنفسهم الجبهة الثورية"، وأضاف، "لن نعترف بقطاع الشمال أو العدل والمساواة ولن نتفاوض معهم".

والجبهة الثورية تحالف لأكبر ثلاث حركات تقاتل الحكومة فى إقليم دارفور غرب السودان منذ العام 2003، هى حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان جناح منى مناوى وحركة تحرير السودان جناح عبد الواحد نور، إضافة إلى الحركة الشعبية شمال السودان، التى تقاتل الخرطوم فى جنوب كردفان والنيل الأزرق منذ العام 2011، والهدف من إعلان هذا التحالف هو إسقاط نظام البشير.

وأعلن وزير الدفاع السودانى، عبد الرحيم محمد حسين، فى وقت سابق الاثنين، استعادة الجيش السودانى مدينة أبو كرشولا، التى سيطر عليها متمردو الجبهة الثورية قبل شهر فى ولاية جنوب كردفان.

وكانت قوات تابعة للجبهة الثورية شنت الشهر الماضى هجوما على مدينة أم روابة فى شمال كردفان، قبل أن تنسحب منها بعد ساعات لتسيطر على أبو كرشولا فى الجزء الشرقى من ولاية جنوب كردفان، وتحتفظ بها لمدة شهر.