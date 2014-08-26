دجاج مكسيكي بصلصة الفاصوليا الحمرا

الوصفة من إعداد الطاهية منال عاهد

المقاديـر:

للدجاج: 8 قطع دجاج مسحب مدقوق قليلا منقوع بـ ( ¼ كوب زيت مازولا ، ¼ كوب عصير ليمون , ملعقة صغير من الملح ، 1 ¼ ملعقة صغيرة بودرة تشيلي ).

قالب جبنة التشيدر 150 غم مبشورة

1عود بصل أخضر مفروم ناعم

½ علبة كريما حامضة

2 سن ثوم

½ ملعقة صغيرة ملح

لعمل صلصة البندورة :

1 بصلة مفرومة ناعم

3 سن ثوم مهروس

1 ملعقة كبيرة بهارات التاكو

1 علبة فاصولياء حمراء

3 حبات بندورة مبشورة

2 ملعقة كبيرة رب بندورة

2 ملعقة صغيرة بهار تشيلي مكسيكي

1/4 ملعقة صغيرة ملح ورشة سكر

حبة فلفل أخضر مفروم .

طريقه التحضير :

1. نقلي البصل بالزيت حتى يشقر ثم نضيف بهار التاكو والثوم والفاصوليا الحمراء

2. نضيف البندورة ورب البندورة ويقلب ثم التشيلي والملح والسكر ثم نضيف الماء ويترك حتى يتسبك

3. نضيف الفلفل الأخضر وتترك الصلصة لوقت اللزوم .

4. لعمل الدجاج : ننقع الدجاج بالخلطة المذكورة بالقادير، ويشويى بالمقلاة بقليل من الزيت حتى يتحمر ولاتستوي

5. نسكب صلصة البندورة فوق الدجاج وندخل الصينية بالفرن لمدة 10 دقائق حتى يتشرب الدجاج قليل من الصلصة ثم نرش بجبنة الشيدر حتى تسيح

6. نرش الدجاج بالبصل الأخضر ويقدم مع الكريما الحامضة.

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