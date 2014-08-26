مؤتمر التنظيم الصحي يبحث آفاق السياحة العلاجية

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس هيئة الصحة بدبي، تنطلق بدبي خلال الفترة من 22-23 أكتوبر المقبل فعاليات الدورة الأولى لمؤتمر التنظيم الصحي، الذي ستنظمه هيئة الصحة بدبي، بالتعاون مع شركة اندكس لتنظيم المؤتمرات والمعارض وبالتزامن مع معرض السياحة العلاجية، وبحضور اكثر من 350 مشاركاً من المتخصصين والمعنيين في هذا المجال بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأكد الدكتور رمضان إبراهيم مدير إدارة التنظيم الصحي، رئيس المؤتمر أن المؤتمر سيناقش آخر التطورات العالمية في مجال التنظيم الصحي للأفراد والمنشآت الصحية والسياحة العلاجية والضوابط والتشريعات المتعلقة بقطاع الرعاية الصحية والطب الرياضي، وآخر ابتكارات علم الأدوية والأجهزة الطبية والجودة وسلامة المرضى والتفتيش على الأفراد والمنشآت الصحية.