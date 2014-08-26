حريق منزل مواطن في الفجيرة

نجا سكان منزل لأحد المواطنين من حريق شبَّ عصر امس في منطقة الطويين. فيما لم تسجل أية إصابة بشرية في الحادث، عدا خسائر مادية و تلوث المنزل بالدخان.

وتعود تفاصل الحادث إلى حدوث حريق في غرفة بمنزل في الدور الثاني، ما نتج عنه احتراق الغرفة وأثاثها.

وفور تلقي إشارة البلاغ في غرفة عمليات الدفاع المدني عصرا باشرت فرقة من الإطفاء الموقع، بمساندة من دوريات الشرطة والإسعاف الوطني.

و أوضح الملازم أول أحمد إبراهيم سليمان، رئيس قسم مراكز المناطق الشمالية، بإدارة دفاع مدني الفجيرة بدبا، أنه في تمام الساعة الثالثة و58 دقيقة شب حريق في غرفة في الدور الثاني وتم إخماد الحريق من قبل الفرقة المباشرة للبلاغ ولا توجد أي إصابات واقتصرت الخسائر على الجوانب المادية.

فيما نجح رجال الإطفاء في حصر الحريق والحيلولة دون انتشاره إلى باقي المنزل، ولم تكشف للآن مسببات الحريق، وتركت لبحث وتحقيق الأدلة الجنائية. لافتا إلى أن شهر أغسطس الجاري لم يشهد حرائق منزلية بصورة ملحوظة عموما، حيث تنوعت الحرائق والتي كانت في معظمها بسيطة.