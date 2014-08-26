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مميش: قناة السويس الجديدة خارج منافسة أي قناة في العالم

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مميش: قناة السويس الجديدة خارج منافسة أي قناة في العالم مميش: قناة السويس الجديدة خارج منافسة أي قناة في العالم

الفريق مهاب مميش- رئيس هيئة قناة السويس

أعلن الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس، أن قناة السويس تبقى خارج أى منافسة لأى قناة فى العالم بالمنطقة وأنها هى الأفضل والأجدى اقتصاديًا فى الوقت والتكلفة والمجهود وفق كل المعايير الاقتصادية.

وأكد خلال اجتماع مع وفد نقابة المهندسين المصريين بمركزالمحاكاة التابع للهيئة بالإسماعيلية، بحضور المهندس طارف النبرواوى نقيب مهندسي أن القناة الجديدة ترفع معدلات العبور بالقناة الحالية الى 97سفينة يوميًا وتحقق إيرادات تتعدي  ال13مليار دولار سنويًا بزيادة تبلغ 259% من الايرادات الحالية.

وقال ان القناة حققت أيرادات تاريخية العام المالى الماضى بلغت 37مليار جنيه.

وأوضح أن العمل بالقناة الجديدة، يسير وفق معدلات قياسية وعلى مدار اليوم ليلاً ونهارا لتنتهى فى الموعد المحدد خلال عام ، لافتًا الى أن العمل مستمر بنفس التوقيت فى تعميق وتوسيع المجرى الملاحى الحالى وفى التفريعات الخاصة بباقى القناة الجديدة البالغ طولها 37كيلو مترا بجانب 35كيلو متر الحفر الجاف.

وأعلن ان التحالف الفائز بوضع المخطط العام للمشروع يواصل أجراءاته بالتعاون مع الهيئة للبدء فى مشروع تنمية محور القناة والتى تعد قناة السويس الجديدة اولى الخطوات به مشيرا الى ان عديد من المشروعات العملاقة الاخرى سيتم العمل بها بالتوازى.

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