استعدادات أمنية بجامعة بنها لاستقبال العام الدراسي الجديد‎

أعلن الدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها، أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وقال الدكتور سليمان مصطفي نائب رئيس الجامعة لشؤن التعليم والطلاب، إنه تم وضع خطة أمنية متكاملة من خلال إدارة الأمن المدني بالجامعة تشتمل على عده محاور من أبرزها تقسيم الجامعة إلى 8 قطاعات لسهولة السيطرة عليها، وتسليح أفراد الأمن المدني بالعصي المطاطية والأجهزة اللاسلكية، منوهًا إلى أنه جار تركيب 35كاميرا و25 بوابة إلكترونية و25 مرايا عاكسة لكشف المتفجرات بمختلف المناطق الجامعية، وذلك لتوفير الحماية الأمنية الكاملة داخل الحرم الجامعي،مؤكدا انه لن يسمح باي تجاوزات في ضوء القانون.

وأضاف سليمان، أنه تم الانتهاء من تجهيز المنشآت الجامعية وقاعات المحاضرات والورش والمعامل والمكتبات وإعلان الجداول الدراسية وأماكنها وتوقيتاتها وتوزيع الطلاب على الشعب الدراسية, مشيرا الي ان الجدول الدراسي سيتواجد علي مواقع الانترنت بحد أقصي أسبوعًا من بدء العام الدراسي الجديد.

وأعلن نائب رئيس الجامعه ، أنه تم استحداث برامج مميزه جديده بكليات الزراعه والطب البيطري وهندسة شبرا للارتقاء بالمنظومه التعليميه والبحثيه بجامعة بنها، مشيرا إلي أن جامعة بنها عضو في اتحاد الجامعات (العربيه – الاوروبيه )، مؤكدا على أنه سيتم إجراء زياره تبادليه في شهر سبتمبر القادم، تتضمن عمل برامج دراسيه مشتركه.

واوضح سليمان، ان جميع الانشطه الطلابيه سيتم تدعيمها من داخل وخارج الجامعه, مؤكدًا أن الجواله ستكون لها دور كبير في المرحله القادمه، حيث ستعمل الجواله علي استقبال الطلاب الجدد, وتعريفهم بجامعة بنها، والجول بهم داخل اروقة الجامعه، وسيتم عمل أنشطه طلابيه علي مستوي الجامعه باكملها.