ننشر أقوال مساعد وزير الداخلية الأسبق للمكتب الفني في قضية اللوحات المعدنية

تعقد الجلسة برئاسة المستشار بشير عبد العال وعضوية المستشارين سيد عبد العزيز التوني وعلاء كمال البيلي وبسكرتارية ممدوح غريب واحمد رجب.

حيث ناقشه المحامي عصام البطاوي وسأله عن الخطاب الموجهة منه الي مساعد وزير الداخلية الاسبق للشئون المالية ومساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة ومضمونه عرض وزير المالية لسعر اللوحات المعدنية فقرر الشاهد انه غير متذكر هذا الخطاب.

فعرض البطاوي عليه صورة من الخطاب فقرر ان التأشيرة علي هذا الخطاب يتم تنفيذها في حينه.

وأضاف ان الخطابات التي تاتي للمكتب الفني تعرض علي الوزير و يتم اخطار الجهات التي شير اليها وزير الداخليه ولكني لا اتذكر هذا الخطاب تحديدا و اذا كان تم التاشير عليه الي السيد مساعد وزير الداخليه للشرطه المتخصصه و الشؤون الماليه فاذا تم الابلاغ بذلك للجهه المختصه و ارسال الخطاب لها.