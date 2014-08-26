«50 يوم حرب» .. غزة وحيدة تحت القصف .. جيش الإحتلال يستهدف المدنيين .. واللاجئين يتخطون النصف مليون .. ومصر تتضغط للتهدئة

تقرير : السيد الحديدي

خمسون يوما، ولازالت مأساة أهالى قطاع غزة مستمرة، خمسون يوما ولازال جيش الإحتلال الصهيونى يصوب الته العسكرية صوب الأطفال والعجائز العزل، خمسون يوما على أصرار أهالى القطاع على الصمود رغم طحن عظامهم بين رحا المبادرات والمفاوضات والنزاعات السياسية، خمسون يوما ولاتبدو فى الأفق الى ملامح لإنتهاء السيناريو الدامى، وترفض الحرب أن تضع أوزارها، رغم محاولات التهدئة، وإيقاف سيول الدماء المهدرة.

فمهما اختلفت الأيدولوجيات، الإ أن هناك ثمة أرقام لن يستطيع أحد تجاهلها ، فنحن أمام 1213 شهيد فلسطيني، و10850 مصاب في حصيلة هي الأكبر منذ بدء العمليات العسكرية علي قطاع غزة في 2006.

المدنيون هم الهدف

> ووفقًا لوزارة الصحة الفلسطينية، فإن عدد الأطفال من بين القتلى بلغ 578 طفلا، فيما قتلت 261 امرأة و102 مسنًا.

وتقول وزارة الصحة إن إسرائيل، “أبادت منذ بداية حربها على القطاع في الـ 7 يوليو الماضي، أكثر من 100 عائلة فلسطينية”

ودمرت الطائرات الإسرائيلية قرابة 15.671 منزلا، منها 2.276 دمر بشكل كلي، و 13395 بشكل جزئي، إضافة إلى عشرات آلاف المنازل المتضررة بشكل طفيف، وفق إحصائيات أولية لوزارة الأشغال العامة والإسكان الفلسطينية.

التحول لاستهداف الأبراج السكنية

> وما زالت تقصف إسرائيل منازل الفلسطينيين في جميع أنحاء قطاع غزة، وكان أكثرها عنفًا وصدمة للمواطنين، تحويل برج “الظافر 4″ السكني مساء أول أمس، إلى ركام، وتشريد 44 أسرة كانت تقطنه.

المساجد فى مرى نيران جيش الاحتلال

> ودمرت إسرائيل 161 مسجدًا، منهم 41 بشكل كلي، و 120 بشكل جزئي، وفق إحصائية لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية في قطاع غزة، في إحصائية أولية لوزارة الأوقاف الفلسطينية.

وكان آخر المساجد التي استهدفتها الطائرات الإسرائيلية، اليوم الاثنين، مسجد علي بن أبي طالب، في حي الزيتون جنوبي مدينة غزة، ومسجد عمر بن عبد العزيز، في بيت حانون شمالي القطاع.

ومنذ بداية الحرب استهدفت آلة الحرب الإسرائيلية قرابة الـ 141 مدرسة، منها 22 دمرت بشكل كامل، وفق إحصائيات لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية.

نص مليون لاجئ فلسطيني

وتسبب الحرب الإسرائيلية بتشريد الآلاف من الأسر الفلسطينية، وتحويل مدارس القطاع إلى مراكز إيواء.

ووفقًا لمؤسسات حقوقية في قطاع غزة، فإن عدد نازحي القطاع يصل إلى نصف مليون شخص، منهم أكثر من 200 ألف يتخذون من مدارس الحكومة و أونروا ملجأ للإيواء. .

> وتشن إسرائيل حربًا على قطاع غزة منذ الـ 7 يوليو/تموز الماضي، أسفرت عن مقتل أكثر من 2100 فلسطيني، وإصابة ما يزيد عن 10 آلاف آخرين.

المبادرة المصرية

بدأت الجهود المصرية، في التهدئة بين الطرفين مع الساعات الأولي، من خلال زيارة مدير المخابرات المصرية السرية اللواء طارق التهامي لتل أبيب، والتي كشف عنها التليفزيون الإسرائيلي، في مسعي حثيث للسيطرة علي الموقف قبل أن يندلع بالاجتياح البرية علي شمال قطاع غزة، وما لحقه من مذبحة حي الشجاعية.

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>مع بدء الغارات الإسرائيلية علي قطاع غزة، أخذت الدبلوماسية المصرية تعمل علي مطالبة العدو الإسرائيلي بضرورة العودة إلي اتفاقية 2012، ولكن لم يكن هناك أدني استجابة، إلي أن أعلنت عن المبادرة المصرية لوقف إطلاق النار بين الطرفين، والتي لاقت استجابة من الطرف الإسرائيلي، غير أن مشاكل في التنسيق مع حركة حماس أدت إلي تأجيل العمل بها، نظرًا لإعلان حركة حماس أنها لم يتم اخطارها رسميًا بأمر المبادرة، مما دفع وزارة الخارجية المصرية إلي فتح قنوات الاتصال مع كافة الفصائل الفلسطينية إلي أن حدث اجتماع القاهرة بين الفصائل الفلسطينية ووفد إسرائيلي، غير أن موقف مفاجئ من الكابينت “مجلس الوزراء الإسرائيلي” جاء بسحب الوفد الإسرائيلي من القاهرة لتعلق آلية التهدئة النهائية بين الطرفين.

تخلل ذلك أكثر من هدنة وقف إطلاق نار بين الطرفين لمدة 72 ساعة امتدت إلي 7 أيام.. ولا تزال الجهود المصرية تبذل لإقرار التهدئة.