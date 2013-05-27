نائب أمين الجامعة العربية يزور الصين لبحث الأزمة السورية

"بن حلي" يسعى لتفعيل دور منتدى التعاون العربي الصيني الذى تم تدشينه في يناير 2004

كتب : حسن حسين منذ 41 دقيقة

غادر السفير أحمد بن حلى، نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، مطار القاهرة متوجها إلى دبى، فى طريقه إلى بكين، فى زيارة تستغرق خمسة أيام، يلتقى خلالها مع عدد من المسؤولين.

وصرحت مصادر مطلعة كانت في وداع "بن حلي" إنه سيبحث مع المسؤولين الصينيين آخر تطورات الوضع فى المنطقة العربية خاصة عملية السلام والأزمة السورية إلى جانب بحث سبل دعم علاقات التعاون بين الصين والدول العربية فى إطار تفعيل دور منتدى التعاون العربى الصينى الذى تم تدشينه فى يناير 2004 خلال زيارة الرئيس الصينى "هو جينتاو" لمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة من أجل دعم التعاون بين الصين والدول العربية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية وتبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وكذلك المسائل ذات الأهمية المطروحة في اجتماعات الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، ومتابعة سير تنفيذ برنامج العمل للمنتدى ومناقشة الأمور الأخرى والمستجدة والتي تهم الطرفين.