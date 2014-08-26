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«موسكو» تؤكد أسر مجموعة من العسكريين الروس داخل أوكرانيا

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أكدت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، أسر مجموعة من العسكريين الروس داخل الأراضي الأوكرانية.
>ذكرت الوزارة أن مجموعة من العسكريين الروس عبروا الحدود الروسية الأوكرانية عن غير قصد في أثناء قيامهم بدورية اعتيادية، لم يبدوا أية مقاومة لدى أسرهم.
>كانت كييف قد أعلنت في وقت سابق صباح الثلاثاء عن أسر مجموعة من العسكريين الروس دخلوا إلى أراضيها .
>أشار مصدر بوزارة الدفاع الروسية لوكالة أنباء (إيتار ــ تاس) إلى أن العسكريين الأوكرانيين تجاوزوا الحدود الروسية الأوكرانية عدة مرات، مع أسلحتهم.

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