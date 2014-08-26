«وورلد تريبيون»: إيران ترسل مساعدات إلى مقاتلي «القاعدة» في سوريا عبر تركيا

ذكرت صحيفة «وورلد تريبيون»، الأمريكية، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تعكف على مراجعة معلومات استخبارية بشأن تنظيم القاعدة، مشيرة إلى أن واشنطن اكتشفت في وقت سابق من هذا العام أن إيران كانت تساعد في نقل مقاتلي تنظيم القاعدة والأموال إلى سوريا عبر تركيا.

>وقالت الصحيفة في سياق تقرير بثته على موقعها الإلكتروني إن وزارة الخزانة الأمريكية قالت إن طهران سمحت لتنظيم القاعدة بإدارة عملياته في سوريا، وإنها كانت تساعد في نقل مقاتلي تنظيم «القاعدة» والأموال إلى سوريا عبر تركيا.

وأشارت إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية توصلت إلى رجل وسيط اطلق عليه اسم «منسق تنظيم القاعدة» كان يرسل المقاتلين والمال إلى سوريا عبر تركيا.

>ووصفت الصحيفة تنظيم «القاعدة» بأنه مثل الإنترنت بإمكانه التحرك في أي مكان طالما أنه يمتلك الأموال والاتصالات والمصداقية في العالم الإسلامي.

>وأشارت الصحيفة إلى أن زعيم تنظيم القاعدة الراحل، أسامة بن لادن، لديه أتباع حاليًا أكثر من عقد مضى، وأن هناك شخصيات جديدة وغير معروفة تعمل على تأسيس كيان ينمو في جميع أنحاء الشرق الأوسط وغير ملتزم بمسؤوليات الدولة.