الإفراج عن صحفيين من القرم احتجزا في شرق أوكرانيا

أعلن مصدر حقوقي الإفراج عن صحفيين من شبة جزيرة القرم الروسية بعد احتجازهما، الاثنين، في مقاطعة دونيتسك الواقعة شرق أوكرانيا.

نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، الثلاثاء، عن الممثل الإقليمي لـ«البعثة الميدانية» لحقوق الإنسان في القرم، أندريه كريسكو، قوله :«إن التنظيم المتطرف المعروف بـ(القطاع الأيمن) سلم الصحفيين الاثنين إلى الشرطة الأوكرانية، وعقب ذلك تم الإفراج عنهما».

يذكر أن مصور وكالة الصحافة الفرنسية ووكالة «روسيا سيفودنيا» الروسية، ماكسيم فاسيلينكو، ومراسلة صحيفة «كريمسكي تلجراف»، يفجينيا كوروليوفا، قد احتجزا أمس الاثنين، من قبل أفراد تنظيم «القطاع الأيمن» المتشدد الأوكراني، عندما كانا عائدين إلى القرم من مهمة صحفية لتغطية الأحداث في مناطق الاشتباكات في مقاطعة دونيتسك.