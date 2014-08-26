أخبار عاجلة

إنتظروا النجمة " لوسي " والنجم " أحمد زاهر " في عيش الليلة مع أشرف عبد الباقي الخميس الـ 9 مساءً -
تعرف علي موعد صرف العلاوة لجميع العاملين وقيمتها علي حسب درجات الموظفين -
بالفيديو || اصطياد تمساح مفترس بالقليوبية وحالة من الرعب تسيطر على الأهالي والري تصرح بأن سد النهضة سبب انتشار التماسيح بالقاهرة والدلتا -
مدير قناة العربية يكشف عن محتوى مكالمة هاتفية بين الملك سلمان وترامب بشأن الإخوان المسلمين ودور خطير للعاهل السعودي -
خاص مع سيف: لقاءات مع جماهير وعشاق النادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي -
عمرو دياب ودينا الشربيني... القصة الكاملة وأسرار تُنشر للمرة الأولى -
خاص مع سيف: أكاديميات الكرة .. ما لها وما عليها .. ! -
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات -
قصة سقوط رئيسة كوريا الجنوبية: ارتدت زي السجينات الشتوي وبكت عند اقتيادها للسجن -
إنتظروا النجمة " يسرا اللوزي " في بيومي أفندي مع بيومي فؤاد السبت الـ 9 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

جهاز مدينة السادات يحقق أكبر حصيلة بيع أراضي في تاريخه بقيمة 29.9 مليون جنيه

Google+ Print
جهاز مدينة السادات يحقق أكبر حصيلة بيع أراضي في تاريخه بقيمة 29.9 مليون جنيه جهاز مدينة السادات يحقق أكبر حصيلة بيع أراضي في تاريخه بقيمة 29.9 مليون جنيه

وقال المهندس خالد أبوالعطا، رئيس جهاز مدينة السادات، في بيان للجهاز  علي نسخه منه، إنه تم طرح 5 قطع أراضى زراعية فى منطقة ال 2000 فدان، بمساحات تتراوح بين 10 إلى 17 فدان، للبيع بالمزاد العلنى، وتم دفع 50 ألف جنيه كتأمين دخول المزاد، وتقدم لها 86 مواطنا، وهو عدد فاق التوقعات حيث أنه يعد أكبر عدد من المتقدمين على أراض زراعية فى تاريخ المدينة .

وأضاف أبو العطا:”تم إجراء المزاد أمس اﻷول، وبيعت القطع الخمس وفقا للأسعار اﻵتية : القطعه 3 بئر 3 ، بسعر 286000 للفدان والبالغ مساحتها 16.37 فدان، وتابع :” جاء اجمالى حصيلة البيع 29 مليون و931 ألف و820 جنيه، وهى حصيلة غير متوقعة وهى اﻷكبر فى تاريخ المدينة”، موضحا أن البيع تم بعد معاينة اﻷراضى على الطبيعة .

وأكد المهندس خالد أبوالعطا، أن الإقبال الكبير على بيع هذه اﻷراضى يعزز قيمة وموقع المدينة زراعيا وصناعيا وعمرانيا، مشيرا إلى أن المدينة لديها مساحات هائلة سيتم طرحها وفقا لمخطط استراتيجى، وستساهم بقوة فى تنمية السادات وطريق -اﻹسكندرية الصحراوى .

وشدد رئيس جهاز مدينة السادات، على أن الجهاز وشرطة التعمي تمضى قدما فى سبيل تحرير أراضى المغتصبة عقب ثورة 25 يناير والبالغ مساحتها نحو 70 ألف فدان ، بالتعاون مع القوات المسلحة، خاصة وأن هذه المساحة متوقع أن تصل سعرها عند البيع مليارات الجنيهات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس

الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس

وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً

وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً

خاص مع سيف: لقاءات مع جماهير وعشاق النادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي

خاص مع سيف: لقاءات مع جماهير وعشاق النادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي

قريباً ... كاميرا dmc في جبل الحلال ترصد عمليات الجيش المصري

قريباً ... كاميرا dmc في جبل الحلال ترصد عمليات الجيش المصري