جهاز مدينة السادات يحقق أكبر حصيلة بيع أراضي في تاريخه بقيمة 29.9 مليون جنيه

وقال المهندس خالد أبوالعطا، رئيس جهاز مدينة السادات، في بيان للجهاز علي نسخه منه، إنه تم طرح 5 قطع أراضى زراعية فى منطقة ال 2000 فدان، بمساحات تتراوح بين 10 إلى 17 فدان، للبيع بالمزاد العلنى، وتم دفع 50 ألف جنيه كتأمين دخول المزاد، وتقدم لها 86 مواطنا، وهو عدد فاق التوقعات حيث أنه يعد أكبر عدد من المتقدمين على أراض زراعية فى تاريخ المدينة .

وأضاف أبو العطا:”تم إجراء المزاد أمس اﻷول، وبيعت القطع الخمس وفقا للأسعار اﻵتية : القطعه 3 بئر 3 ، بسعر 286000 للفدان والبالغ مساحتها 16.37 فدان، وتابع :” جاء اجمالى حصيلة البيع 29 مليون و931 ألف و820 جنيه، وهى حصيلة غير متوقعة وهى اﻷكبر فى تاريخ المدينة”، موضحا أن البيع تم بعد معاينة اﻷراضى على الطبيعة .

وأكد المهندس خالد أبوالعطا، أن الإقبال الكبير على بيع هذه اﻷراضى يعزز قيمة وموقع المدينة زراعيا وصناعيا وعمرانيا، مشيرا إلى أن المدينة لديها مساحات هائلة سيتم طرحها وفقا لمخطط استراتيجى، وستساهم بقوة فى تنمية السادات وطريق مصر -اﻹسكندرية الصحراوى .

وشدد رئيس جهاز مدينة السادات، على أن الجهاز وشرطة التعمي تمضى قدما فى سبيل تحرير أراضى المغتصبة عقب ثورة 25 يناير والبالغ مساحتها نحو 70 ألف فدان ، بالتعاون مع القوات المسلحة، خاصة وأن هذه المساحة متوقع أن تصل سعرها عند البيع مليارات الجنيهات.