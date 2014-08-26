محافظ الأقصر يزور مصابي حادث «الضبعية» بالمستشفى الدولي

زار اللواء طارق سعد الدين، محافظ الأقصر، الثلاثاء، المصابين في حادث تصادم سيارتين وسقوطهما في ترعة بطريق «الضبعية»، بمستشفى الأقصر الدولي.

واطمأن «سعد الدين» على حالة المصابين، ووجه بتوفير الرعاية الكاملة لهم، ونقل الحالات التي يستلزم علاجها خارج الأقصر على الفور.

وأمر بتشكيل لجنة فنية، للوقوف على أسباب الحادث، الذي وقع في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، وأسفر عن مصرع 18 شخصًا وإصابة 12 آخرين.

كان اللواء منتصر أبوزيد، مدير أمن الأقصر، تلقى بلاغًا بوقوع تصادم بين سيارتين خلال تسابقهما في موكب حفل زفاف عند قرية الضبعية، مما أدى لسقوطهما بترعة أصفون على طريق الأقصر- أسوان الغربي، مما أدى لسقوط 28 شخصًا ما بين قتيل وجريح ومفقود.