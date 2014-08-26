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مبعوث الجامعة العربية في ليبيا: الغارات الجوية على طرابلس نفذتها أطراف غير عربية

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مبعوث الجامعة العربية في ليبيا: الغارات الجوية على طرابلس نفذتها أطراف غير عربية مبعوث الجامعة العربية في ليبيا: الغارات الجوية على طرابلس نفذتها أطراف غير عربية

مبعوث الجامعة العربية لدي ليبيا

أنهي مبعوث الجامعة العربية الليبي، ناصر القدوة، الجدل القائم حول المسؤول عن الغارات الجوية التي شهدتها العاصمة الليبية “طرابلس”،  إن الغارات التي تعرضت لها العاصمة الليبية مؤخرًا “قامت بها أطراف غير عربية”، مشيرًا إلى أن الطائرات “أتت من جهة البحر المتوسط”.

ومن ناحية أخري، أضاف “القدوة” في تصريحات لصحيفة “الحياة اللندنية” أن قرار البرلمان الليبي الجديد تصنيف قوات “فجر ليبيا” على أنها جماعة إرهابية “لم يكن دقيقًا، وسيجلب إشكالات كبرى، ذلك أن التصنيف لابد أن يستند إلى معايير قانونية واضحة”.

وفيما يخص تصنيف تنظيم “أنصار الشريعة” بالإرهابي،  أكدً سلامة صحة ذلك التصنيف بسبب  رفض”أنصار الشريعة” مبدأ الدولة المدنية في ليبيا.

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