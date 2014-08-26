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تراجع الأسهم الأوروبية بتعاملات اليوم باستثناء البريطانية

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تراجع الأسهم الأوروبية بتعاملات اليوم باستثناء البريطانية تراجع الأسهم الأوروبية بتعاملات اليوم باستثناء البريطانية

تراجعت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة يوم الثلاثاء مقلصة مكاسبها القوية في الجلسة السابقة والتي غذتها فرص المضي في إجراءات تحفيز جديدة من البنك المركزي الأوروبي.

وارتفعت السوق البريطانية التي كانت مغلقة في عطلة يوم الاثنين ليصعد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.5 بالمئة.

وتراجع مؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية بمنطقة اليورو 0.2 بالمئة إلى 3158.64 نقطة في حين فقط مؤشر داكس الألماني 0.3 بالمئة ونزل مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.1 بالمئة.

كان ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي قال خلال مؤتمر عالمي لمحافظي البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج الأمريكية يوم الجمعة إن البنك مستعد لتفعيل كل أدواته “المتاحة” إذا استمر تراجع التضخم.

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