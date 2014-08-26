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ضبط 164 جوال دقيق وألف رغيف مدعم قبل تهريبهم للسوق السوداء بالمنوفية

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ضبط 164 جوال دقيق وألف رغيف مدعم قبل تهريبهم للسوق السوداء بالمنوفية ضبط 164 جوال دقيق وألف رغيف مدعم قبل تهريبهم للسوق السوداء بالمنوفية

أرشيفية

تمكنت مباحث المرور بالتعاون مع مديرية بمحافظة المنوفية، من ضبط سيارة محملة بـ 164 جوال دقيق مدعم مخصص للمخابز البلدية وسيارة أخرى محملة بألف رغيف بلدى مدعم قبل بيعهما بالسوق السوداء.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية اخطارا من الرائد عبد الهادى النحاس الضابط بالادارة العامة للمرور ” رئيس مباحث مرور الطريق السريع ” يفيد بضبط سيارة نقل فر قائدها هاربا تاركا السيارة بمكان الضبط ” امام قرية ابنهس – قويسنا ” محملة بـ 164 جوال دقيق والمدعم من الدولة والمخصص للمخابز البلدية.

كما تم ضبط سيارة نقل ماركة سوزوكى قيادة احمد عبد العزيز يحيى 30 سنة سائق ومقيم بالدرب الأحمر – القاهرة وبحوزته 1000 رغيف بلدى من الخبز المدعم واعترف بتحصيله على تلك الكمية من احمد المخابز بالقاهرة للاتجار بها بالسوق السوداء .

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