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محافظ الجيزة يبحث استعدادات العام الدراسي الجديد

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يستعرض الدكتور على عبدالرحمن، محافظ الجيزة، الأربعاء، استعدادات المحافظة لاستقبال العام الدراسي الجديد، وموقف المدارس الجديدة، والتأكد من انتهاء برامج الصيانة والإحلال والتجديد للمدارس القائمة.

وقال المحافظ إن المجلس التنفيذي للمحافظة سيجتمع، الأربعاء، لمناقشة هذه الاستعدادات، ضمن 16 ملفا آخرا تتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين، مضيفا في تصريحات له، الثلاثاء، أنه سيتم مناقشة تقريرا يقدمه مدير مديرية عن منظومة الخبز الجديدة، والتي بدأ تنفيذها على مستوى 1938 مخبزا بلديا وطباقيا على 4 مراحل بأحياء ومراكز ومدن المحافظة، والسلبيات الموجودة وتلافيها واستطلاع آراء المواطنين بالمنظومة، إضافة إلى تقرير مديرية الصحة بشأن الخدمات الصحية بالمستشفيات العامة والوحدات الصحية ومشروعات التطوير، وتدعيم المستشفيات بأحدث الأجهزة وأهمية إنهاء المشروعات القائمة.

كما يستعرض المجلس موقف المشروع القومي للإسكان والذي تنفذه المحافظة بمدينة 6 أكتوبر على 3 مراحل، بإجمالي 12 ألف وحدة سكنية، ويجري حاليا العمل في المرحلة الثالثة، إضافة إلى المشروع السكني الذي تنفذه القوات المسلحة بطريق الفيوم، لإقامة 16 ألف وحدة سكنية يتم تخصيصها لشباب الجيزة.

ويناقش المجلس تقرير شركة مياه الشرب والصرف الصحي، حول الخطة الجديدة لإحلال وتجديد الشبكات العامة الحالية، باعتمادات 46 مليون جنيه.

وقال السكرتير العام، اللواء محمد الشيخ، إنه سيتم استعراض الموقف التنفيذي للخطة الموحدة للعام المالي 2014/ 2015 باعتمادات 222 مليون جنيه، منها 50 مليون جنيه من التمويل الذاتي للمحافظة، وسرعة الطرح والإسناد للمشروعات وبدء التنفيذ.

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