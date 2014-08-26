«البيئة»: لا تسرب زيتي من حادث المركب السياحي بشرم الشيخ

أصدر الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، الثلاثاء، توجيهاته بضرورة التحرك الفوري لأجهزة الوزارة لمعاينة موقف حادث المركب السياحي الغارق بشرم الشيخ، والسيطرة على أى تلوث قد يحدث.

كانت غرفة العمليات المركزية بجهاز شؤون البيئة تلقت بلاغا من إدارة محميات جنوب سيناء يفيد بغرق المركب السياحي «رويال ديفنج 1»، أثناء دخوله إلى سقالة (خليج القرش- شرم الشيخ)، مما أدى إلى حدوث فتحة بالبدن أدت إلى اندفاع المياه داخل غرفة الماكينات بالمركب أمام سقالة (شارك باى).

وتوجهت لجنة من محميات جنوب سيناء، بالتعاون مع مركز مكافحة التلوث البحري بالزيت بشرم الشيخ، لعمل معاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة، وأسفرت المعاينة عن عدم وجود تسرب من زيت السفينة إلى خارجها.

وقامت اللجنة بفرد الحواجز الماصة لإحاطة المركب، تحسبا لتسرب أى ملوثات وغلق المنطقة كاملة بالحواجز، كما تم سحب الزيوت من غرفة الماكينات بالمركب عن طريق سيارة متخصصة، وتأكدت اللجنة من عدم تسرب أى زيوت أو وقود من اليخت.