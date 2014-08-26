وزارة الصحة تدشن صفحة رسمية لبعثة الحج على فيس بوك

أعلنت وزارة الصحة والسكان، فى بيان لها، الثلاثاء، عن تدشين صفحة رسمية للبعثة الطبية للحج، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تحمل اسم «البعثة الطبية للحج وزارة الصحة والسكان».

وأضاف البيان أن «الهدف من تدشين الصفحة هو تسهيل حصول وسائل الإعلام المختلفة على معلومات كافية عن صحة الحجاج المصريين، إضافة إلى عدد المترددين يوميا على العيادات الطبية المصرية المخصصة لهذا الشأن البالغ عددها 14 عيادة، وكذلك الموقف الوبائي لبعض الفيروسات المستجدة مثل «كورونا» و«إيبولا».

وأوضح البيان أن الصفحة تشير إلى الدور الهام للبعثة الطبية، وما تقدمه من خدمات طبية ودوائية للحجاج ومتابعة المرضى وإحالتهم للمستشفيات، وتقديم تقرير يومي عن حالتهم الصحية لوزير الصحة، إضافة إلى إنهاء إجراءات حالات الوفاة إن وجدت، وذلك بالتنسيق مع الوفود الأخرى والسلطات السعودية، وتوزيع المطويات والنشرات الصحية، ونشر الوعي الصحي والمحافظة على البيئة الصحية بين الحجاج.

يأتي ذلك انطلاقاً من حرص وزارة الصحة على إرسال بعثة طبية كل عام لمرافقة البعثة المصرية الرسمية للحج من أجل تقديم الخدمات الطبية في العيادات المخصصة بمقار البعثة لكل من يحتاج إليها من الحجاج، والتحقق من مدى توافر الشروط الصحية في السكن والأغذية.