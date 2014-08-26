إلغاء 200 رخصة صيد تقليدي في أبوظبي سبتمبر المقبل

كشفت شيخة الظاهري المدير التنفيذي لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة بأبوظبي عن أن عدد رخص الصيد التقليدي التي سيتم إلغاؤها واستبدالها برخص صيد ترفيهي في أبوظبي اعتبارا من أول سبتمبر المقبل تبلغ 200 رخصة، مشيرة إلى أن الهيئة حددت مراكز على مستوى الدولة لاستقبال أصحاب الرخص واستبدالها خلال زمن قياسي لا يتعدى 15 دقيقة.

وأكدت في تصريح لـ«البيان» أن اهم اسباب الغاء هذه الرخص واستبدالها برخص صيد ترفيهي هي لجوء بعض حاملي هذه الرخص الى بيع المحصول الى الأسواق والاستفادة من ريعه على الرغم من عدم قانونيته مما وضع ضغوطا إضافية على المخزون السمكي الذي يتعرض للاستنزاف والاستغلال المفرط.

وقالت إن رخصة الصيد التقليدي كانت تصدر من هيئة البيئة منذ عام 2003 بغرض السماح لمواطني امارة أبوظبي وبشكل خاص من ابناء الصيادين المواطنين وعائلاتهم بممارسة نشاط الصيد باستخدام الطرق التقليدية للاستهلاك الشخصي.

3 أنواع

وأوضحت ان الهيئة كانت تصدر 3 أنواع من رخص الصيد هي رخص الصيد التقليدي ورخص الصيد الترفيهي ورخص الصيد التجاري، حيث يبلغ عدد رخص الصيد التجاري حاليا 1100 رخصة، مشيرة الى ان لكل نوع من هذه الرخص شروطه الخاصة من ناحية الادوات المستخدمة والكميات وشروط الترخيص.

وأكدت انه بعد انتهاء المهلة التي حددتها الهيئة منذ مطلع سبتمبر وحتى أول يناير 2015 فإنها بالتعاون مع السلطات المختصة ستنفذ حملات تفتيش ودوريات مراقبة وكل من يضبط وهو يستخدم شباك الصيد (الغزل والياروف) بعد المهلة المذكورة سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية الفورية ضده والتي تتضمن مصادرة محصول الصيد والمعدات غير القانونية وتغريمه 4 آلاف درهم وفقاً لأحكام قوانين الصيد في أبوظبي.

سوء استخدام

وأكدت الظاهري أن من أسباب إلغاء رخص الصيد التقليدي أيضا تتمثل في سوء استخدام هذه الرخص من قبل البعض باستخدام معدات غير مسموحة في صيد الاسماك كالغزل بقياسات أكبر من المنصوص عليها من اجل صيد كميات كبيرة من الاسماك تفوق حاجة استهلاك الشخص على الرغم من أن هذا النوع من المعدات يسمح باستخدامه من قبل الصيادين التجاريين فقط نظراً لإمكانية صيدها لكميات كبيرة من الأسماك.

وأوضحت ان المعدات المسموحة لفئة الصيد التقليدي كانت الخيط والصنارة بالإضافة الى المعدات التقليدية الأخرى التي تشمل شباك الغزل 250 مترا أو الياروف 50 مترا؛ وذلك لضمان الحفاظ على تقاليد الصيد.

وحول انواع الاسماك المحلية التي تتعرض لتهديد أكثر من غيرها قالت مديرة التنوع البيولوجي ان اهم هذه الانواع هي ابقار البحر التي تعتبر من الأنواع المهددة بالانقراض على الصعيد المحلي والعالمي والسلاحف البحرية بسبب الصيد العرضي بهذه الشباك.

وقالت ان القرار يمنع استخدام الشباك بجميع أنواعها للصيد على قوارب النزهة اعتباراً من التاريخ 1 سبتمبر 2014 ويتم السماح باستخدام الخيط والصنارة فقط لحاملي رخصة الصيد الترفيهي.

مراكز العملاء

وأوضحت ان هنالك مراكز لخدمة العملاء تعمل على استبدال الرخص موزعة على امارة أبوظبي هي: مركز برج غرفة التجارة والصناعة أبوظبي ومركز بلدية مدينة أبوظبي ومركز تم في جزيرة دلما ومركز تم في المرفأ.

وردا على سؤال فيما يتعلق بكيفية تعويض اصحاب الرخص سارية المفعول قالت الظاهري انه يتم تعويض حاملي رخصة الصيد التقليدي الصادرة كما يلي: في حال صلاحية الرخصة لأقل من سنة يتم التعويض برخصة صيد ترفيهي (لمدة سنة) مجاناً وفي حال صلاحية الرخصة لأكثر من سنة يتم التعويض برخصة صيد ترفيهي لفترة سنتين متتاليتين مجاناً وفي حال صلاحية الرخصة لأكثر من سنتين يتم التعويض برخصة صيد ترفيهي لفترة ثلاث سنوات متتالية مجاناً.

وتستفيد هيئة البيئة وشركاؤها من نتائج المسح التي ستعلن خلال العام الجاري 2014 لتقييم الآثار .

نفوق أبقار بحر

تم الإبلاغ عن 16 حالة نفوق لأبقار البحر خلال العام الماضي وكان معظمها بسبب الاختناق أو الغرق الناجم عن الصيد العرضي في المنطقة الغربية ونفقت إحدى أبقار البحر نتيجة لاصطدامها بقارب في حين نفقت 3 أبقار لأسباب غير معلومة وتستمر الهيئة في التواصل للحد من الصيد العرضي .