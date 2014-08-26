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إنقاذ مواطنة تعطل مثبت سرعة سيارتها برأس الخيمة

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إنقاذ مواطنة تعطل مثبت سرعة سيارتها برأس الخيمة إنقاذ مواطنة تعطل مثبت سرعة سيارتها برأس الخيمة

تمكنت شرطة رأس الخيمة من إنقاذ شابة مواطنة في الـ 22 من العمر ، بعد أن تعطل مثبت السرعة وهي تقود سياراتها على سرعة تجاوزت الـ 120 كم/ساعة في شارع الشيخ محمد بن زيد .

ويعد هذا الحادث هو الثالث من نوعة في رأس الخيمة بحسب العميد غانم أحمد غانم مدير عام العمليات المركزية بشرطة رأس الخيمة  الذي  شرح تفاصيل الحادث قائلا أنه ورد بلاغ إلى غرفة العمليات يفيد بتعطل مثبت السرعة في إحدى المركبات القادمة على شارع الشيخ محمد بن زايد من إمارة أم القيوين وقد دخلت منطقة اختصاص إمارة رأس الخيمة.

و فور تلقى البلاغ قامت دوريات المرور وسيارات الإسعاف و الإنقاذ تساندها دوريات من شرطة أو القيوين بالتوجه إلى الطريق الذي تسير في المركبة و عملت على مرافقة المركبة و إفساح الطريق إمامها لمنعها من الاصطدام في أية مركبات أو حواجز قد تعيق خط سيرها، وذلك بهدف المحافظة على سلامة سائقة المركبة  وسلامة السائقين الآخرين من مستخدمي الطريق.

وقد عمدت دورية من شرطة رأس الخيمة و أخرى من شرطة أم القيوين على السير أمام المركبة المعطلة، وجعلها تصطدم بهما من الخلف، وبالفعل بعد أن صدمت دوريات الشرطة توقفت مركبتها، ولم ينتج أية إصابات أو أضرار كبيرة في المركبات وإنما أضرار بسيطة جداً في مقدمة المركبة المعطلة، و في مؤخرة الدوريتين، كما قام إسعاف شرطة أم القيوين بنقل قائدة المركبة إلى أقرب مستشفى للاطمئنان على صحتها.
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