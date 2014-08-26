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ضبط 10 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات فى حملة أمنية بالسادات‎

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ضبط 10 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات فى حملة أمنية بالسادات‎ ضبط 10 أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات فى حملة أمنية بالسادات‎

مديرية أمن المنوفية

شنت مديرية أمن المنوفية حملة أمنية مكبرة بمدينة السادات، برئاسة اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية، لضبط الخارجين عن القانون والقضاء على البؤر الإجرامية وبالإشتراك مع مجموعات قتالية من قوات الأمن المركزى .

وأسفرت الحملة عن ضبط كلا من زناتى . ز . م . م .. السن 36 عاطل ومقيم أسيوط بحوزته بندقية آلية عيار 7.62×39مم وشعبان . ح . ك . أ .. سن 43 عاطل ومقيم أسيوط بحوزته بندقية آلية عيار 7.62×39مم وظريف . أ . س .. السن 41 عاطل ومقيم ساحل سليم .. أسيوط فرد روسى عيار 7.62×39مم ، كما تم ضبط عدد 2 ببندقية خرطوش عيار 12 بحوزة أخرين وعدد 3 فرد خرطوش بحوزة عاطلين.

كما تمكنت الحملة من ضبط كلا من خيرى . ع . ر . ح . السن 40 عاطل بحوزته عدد 9 قطعه من جوهر الحشيش المخدر وعلى . ع . م . ج . السن 42 عاطل بحوزته عدد 60 قرص مخدر وعدد 7 قطعة من جوهر الحشيش المخدر وإبراهيم . أ . م . ا السن 53 عاطل بحوزته 20 قرص مخدر وعلى . م . ن السن 53 عاطل بحوزته 20 قرص مخدر ورضا . ف . إ . ا  السن 40 سائق بحوزته عدد 29 قطعة من جوهر الحشيش المخدر وعدد 50 قرص مخدر، كما تم ضبط 5 أشخاص فى قضية تعاطى ما بين أقراص مخدرة وحشيش . وتم تحرير محاضر وتولت النيابة التحقيق .

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