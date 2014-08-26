الانتهاء من سوق للباعة الجائلين بتكلفة 250 ألف جنيه بشبين الكوم

قال اللواء هشام شادى رئيس مدينة شبين الكوم، بمحافظة المنوفية، إنه تم إنشاء سوق جديد بالحى الغربى بشبين الكوم; لاستيعاب الباعة الجائلين الذىن تم إزالتهم من الشوارع الرئيسية للمدينة بتكلفة وصلت نحو 250 ألف جنيه.

وأضاف فى تصريحات صحفية، أنه تم إنشاء نحو 150 “باكية” للبائعين، وتم حصر أسماءهم لنقلهم إلى السوق الجديد بعد الانتهاء منه فى نهاية هذا الإسبوع وفتحه أمام الجمهور خلف مبنى التامين الصحى بشبين الكوم .

وأشار رئيس المدينة، إلى أن المنطقة التى تم إنشاء بها السوق الجديد كانت عبارة عن مقلب للقمامة بجوار المحطة الرئيسية بشبين الكوم وتم إزالة المخلفات وتحويلها الى سوق لاستيعاب الباعة الجائلين بعد حملات الازالات الموسعة التى قامت بها محافظة المنوفية بالتعاون مع مديرية الامن .