معلومات الوزراء يستقبل وفد المعهد العربي للتخطيط بالكويت

إستقبل الدكتور شريف بدر رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ، صباح اليوم ، وفد من المعهد العربي للتخطيط بالكويت ، برئاسة الدكتور بدر عثمان مال الله ، المدير العام للمعهد.

وأوضح الدكتور شريف بدر – خلال اللقاء – أن الزيارة تهدف الى توطيد أواصر التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة للتعاون المستقبلي بين المركز والمعهد في عديد من المجالات ، منها وضع وتنفيذ برامج بحثية مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك ، وتبادل الدعوات لحضور المؤتمرات التي تنظمها المؤسستان ، وتبادل المنشورات والمطبوعات والإصدارات السنوية بين المركز والمعهد ، فضلاً عن إعادة إحياء قيام معهد التخطيط العربي بتنظيم عدد من الدورات التدريبية بالقاهرة وذلك للباحثين من المركز والجهات الحكومية الأخرى.

وأضاف بدر أن الزيارة تهدف أيضا الى الاستعانة بالخبراء المتخصصين بالمركز لإلقاء محاضرات أو حضور الحلقات نقاشية التي ينظمها المعهد لضمان تبادل الخبرات بين الطرفين ، وشدد على أن هذه الرغبة في التعاون المستقبلي انطلاقًا من إيمان الطرفين بأهمية دور كل منهما في تفعيل مفهوم المشاركة والتعاون والتكامل والذي من شأنه تطوير الأعمال والخدمات المقدمة من قبل هذه الأجهزة.

وأشاد رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء بتاريخ التعاون المشترك الذي يربط مركز المعلومات بالمعهد العربي والذي بدأ عام 2004 وحتى الآن ، بتبادل الخبرات بين الجهتين ، مشيرا الى أن أهم الأنشطة استضافة المركز لمجموعه من خبراء المعهد العربي للتخطيط لتنفيذ عدد من الدورات التدريبية للعاملين بالمركز وعدد من الجهات الحكومية ، وقد أثمر هذا التعاون عن استفادة عدد كبير من الباحثين بالمركز والعاملين بالجهات الحكومية بمصر والتي عقدت بالقاهرة ، كذلك قام المعهد العربي بتدريب أكثر من 40 باحثا من المنتمين للمركز ضمن خطته التدريبية على مدار العشر سنوات السابقة وذلك من خلال استضافته لهؤلاء الباحثين بدولة الكويت.

أ ش أ