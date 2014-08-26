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مصرع 3 وإصابة 6 في حادث تصادم بالطريق الصحراوي «قنا – الأقصر»

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مصرع 3 وإصابة 6 في حادث تصادم بالطريق الصحراوي «قنا – الأقصر» مصرع 3 وإصابة 6 في حادث تصادم بالطريق الصحراوي «قنا – الأقصر»

حادث – أرشيفية

لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 6 آخرين نتيجة انقلاب سيارة أجرة، إثر اصطدامها بمقطورة بالطريق الصحراوى الغربى قنا- الأقصر أمام مركز نقادة

كان اللواء حسن السوهاجى مدير أمن قنا، قد تلقى إشارة بانقلاب سيارة بنقادة.

كشفت التحريات، أنه أثناء سير السيارة رقم 8416 ص ق ب -أجرة- قيادة “محمد . ف . ” بالطريق الصحراوى، فوجئ بوجود مقطورة جرار زراعى متوقفة على الطريق فحاول تفاديها فأصطدم بها ونتج عنها مصرع ” السيد . ع . م ” و “عبد الموجود . أ ” و “كريمة . م ” وأصيب 6 أخرين من بينهم السائق بكدمات وكسور فتم نقلهم لمستشفى قنا العام وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

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