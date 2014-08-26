استمرار اجتماعات مبادرة «حقن الدماء» لدعم قيادة «مراد موافي» للملف الفلسطيني

وقال المستشار حازم مصطفى أن الاجتماعات ناقشت خطوات التحرك خلال الايام القادمة، وضغط شباب الثورة لايجاد حل حقيقي للازمة التى تتصاعد والشهداء والجراحى الذين يسقطون فى الاراضى الفلسطينية كل يوم.

وأضاف أننا قدمنا بمشاركة عدد من شباب الثورة والاحزاب والحركات والقوى السياسية بمبادرة لحقن الدم فى الاراضى الفلسطينية، بخطابات رسمية لجهاز المخابرات العامة المصرية وجامعة الدول العربية ووزارة الخارجية المصرية، تقتصر على تفويض الوزير مراد موافي رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق، لحل الأزمة الفلسطينية.

وأوضح القائمون علي المبادرة، أن مراد موافي يطلق عليه لقب مهندس المصالحة الفلسطينية، لنجاحه خلال أقل من 80 يوما في وقف الدم المتبادل بين حماس وفتح، وكلل مجهوداته بتوقيع اتفاق المصالحة، ولعب دورًا رئيسيًا في صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل التي تضمنت الإفراج عن 1027 أسيرا وأسيرة فلسطينية مقابل الإفراج عن الجندى الإسرائيلي، جلعاد شاليط.

وقال أن المبادرة تضم مجموعه من شباب القوى السياسية والأحزاب، وشباب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، إيمانا منا أن مصر قلب العروبة النابض التي تحملت الكثير من أجل الامة العربية، موضحا أن مصر قادرة على رسم المسارات السياسية العربية والعالمية، وهى الوحيدة القادرة على أنقاذ الشعب الفلسطينى، الذي دافعت عنه منذ 1948 وحتى الآن.

وأشار أن المبادرة تطالب بتولي اللواء مراد موافى ملف التفاوض بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطينى، حقنا للدماء بعد سقوط اكثر من 2200 شهيد، وآلاف الجرحى.

ودعا البرادعي كل الاطراف المعنية بالقضية بالعمل مع اللواء مراد موافى لقيادة فريق التفاوض وإنهاء الأزمة أو على اقل تقدير أنجاح التهدئه الدائمة بين الطرفين الفلسطينى والإسرائيلي، مشيرًا إلى أن “موافي” له خبرة طويلة في الملف الفلسطينى، وطالب البرادعي، كل المعنيين بالقضية الفلسطينة إلى القبول برئاسة مراد موافى لفريق التفاوض الفلسطينى الإسرائيلي حقنا لدماء الفلسطينيين.

فيما وقع على المبادرة “المستشار حازم مصطفى البرادعى، المستشار سيد أبو علبه، السيد ذانون، حزب الأحرار، حزب الاستقامة، حزب فرسان مصر، حزب مصر المستقبل، وحركات تمرد، الفرسان، التحرير، حركة شركاء من أجل الوطن، مصر فوق الجميع، وليه لا، ومتحدى الاعاقه، ومنظمات الشباب المصري، واليد المصرية، والتيار الوحدوى المصري، والتيار الشبابي الحديث.