أخبار عاجلة

إنتظروا النجمة " لوسي " والنجم " أحمد زاهر " في عيش الليلة مع أشرف عبد الباقي الخميس الـ 9 مساءً -
تعرف علي موعد صرف العلاوة لجميع العاملين وقيمتها علي حسب درجات الموظفين -
بالفيديو || اصطياد تمساح مفترس بالقليوبية وحالة من الرعب تسيطر على الأهالي والري تصرح بأن سد النهضة سبب انتشار التماسيح بالقاهرة والدلتا -
مدير قناة العربية يكشف عن محتوى مكالمة هاتفية بين الملك سلمان وترامب بشأن الإخوان المسلمين ودور خطير للعاهل السعودي -
خاص مع سيف: لقاءات مع جماهير وعشاق النادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي -
عمرو دياب ودينا الشربيني... القصة الكاملة وأسرار تُنشر للمرة الأولى -
خاص مع سيف: أكاديميات الكرة .. ما لها وما عليها .. ! -
حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات -
قصة سقوط رئيسة كوريا الجنوبية: ارتدت زي السجينات الشتوي وبكت عند اقتيادها للسجن -
إنتظروا النجمة " يسرا اللوزي " في بيومي أفندي مع بيومي فؤاد السبت الـ 9 مساءً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

استمرار اجتماعات مبادرة «حقن الدماء» لدعم قيادة «مراد موافي» للملف الفلسطيني

Google+ Print
استمرار اجتماعات مبادرة «حقن الدماء» لدعم قيادة «مراد موافي» للملف الفلسطيني استمرار اجتماعات مبادرة «حقن الدماء» لدعم قيادة «مراد موافي» للملف الفلسطيني

 وقال المستشار حازم مصطفى أن الاجتماعات ناقشت خطوات التحرك خلال الايام القادمة، وضغط شباب الثورة لايجاد حل حقيقي للازمة التى تتصاعد والشهداء والجراحى الذين يسقطون فى الاراضى الفلسطينية كل يوم.

وأضاف أننا قدمنا بمشاركة  عدد من شباب الثورة والاحزاب والحركات والقوى السياسية بمبادرة لحقن الدم فى الاراضى الفلسطينية، بخطابات رسمية لجهاز المخابرات العامة المصرية وجامعة الدول العربية ووزارة الخارجية المصرية، تقتصر على تفويض الوزير مراد موافي رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق، لحل الأزمة الفلسطينية.

 وأوضح القائمون علي المبادرة، أن مراد موافي يطلق عليه لقب مهندس المصالحة الفلسطينية، لنجاحه خلال أقل من 80 يوما في وقف الدم المتبادل بين حماس وفتح، وكلل مجهوداته بتوقيع اتفاق المصالحة، ولعب دورًا رئيسيًا في صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل التي تضمنت الإفراج عن 1027 أسيرا وأسيرة فلسطينية مقابل الإفراج عن الجندى الإسرائيلي، جلعاد شاليط.

 وقال أن المبادرة تضم مجموعه من شباب القوى السياسية والأحزاب، وشباب ثورتي 25 يناير و30 يونيو، إيمانا منا أن قلب العروبة النابض التي تحملت الكثير من أجل الامة العربية، موضحا أن مصر قادرة على رسم المسارات السياسية العربية والعالمية، وهى الوحيدة القادرة على أنقاذ الشعب الفلسطينى، الذي دافعت عنه منذ 1948 وحتى الآن.

وأشار أن المبادرة تطالب بتولي اللواء مراد موافى ملف التفاوض بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطينى، حقنا للدماء بعد سقوط اكثر من 2200 شهيد، وآلاف الجرحى.

ودعا البرادعي كل الاطراف المعنية بالقضية بالعمل مع اللواء مراد موافى لقيادة فريق التفاوض وإنهاء الأزمة أو على اقل تقدير أنجاح التهدئه الدائمة بين الطرفين الفلسطينى والإسرائيلي، مشيرًا إلى أن “موافي” له خبرة طويلة في الملف الفلسطينى، وطالب البرادعي، كل المعنيين بالقضية الفلسطينة إلى القبول برئاسة مراد موافى لفريق التفاوض الفلسطينى الإسرائيلي حقنا لدماء الفلسطينيين.

فيما وقع على المبادرة “المستشار حازم مصطفى البرادعى، المستشار سيد أبو علبه، السيد ذانون، حزب الأحرار، حزب الاستقامة، حزب فرسان مصر، حزب مصر المستقبل، وحركات تمرد، الفرسان، التحرير، حركة شركاء من أجل الوطن، مصر فوق الجميع، وليه لا، ومتحدى الاعاقه، ومنظمات الشباب المصري، واليد المصرية، والتيار الوحدوى المصري، والتيار الشبابي الحديث.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس

الجالية المصرية بأمريكا تنظم وقفة تأييد للسيسي أثناء زيارته للكونجرس

وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً

وزير خارجية أمريكا للسيسي: نلتزم بدعم مصر وشعبها أمنياً واقتصادياً

خاص مع سيف: لقاءات مع جماهير وعشاق النادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي

خاص مع سيف: لقاءات مع جماهير وعشاق النادي المصري قبل لقاء كمبالا سيتي

قريباً ... كاميرا dmc في جبل الحلال ترصد عمليات الجيش المصري

قريباً ... كاميرا dmc في جبل الحلال ترصد عمليات الجيش المصري