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انطلاق قافلة جامعة القاهرة للكشف على العاملين بقناة السويس

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انطلقت، صباح الثلاثاء، القافلة الطبية التابعة لجامعة القاهرة، للكشف الطبي وإجراء الفحوصات الشاملة وتقديم العلاج للعاملين بمشروع تنمية قناة السويس الجديد، بحضورالدكتور جابر نصار، رئيس الجامعة، والدكتور حسين خيري، عميد كلية طب القصر العيني.

وتضم القافلة 35 أستاذا من أساتذة كليات الطب وطب الأسنان والتمريض، بالإضافة إلى فريق من طلاب كلية التمريض والفنيين، بإشراف الدكتور خالد هنداوي، القائم بأعمال عميد كلية طب قصر العيني، والدكتور محمد شحاتة، المشرف العام على القوافل الطبية لجامعة القاهرة.

وقال الدكتور جابر نصار إن القافلة مزودة بمعمل تحاليل متنقل وأجهزة طبية وكمية من الأدوية، لإجراء الفحوصات الطبية وتقديم العلاج مجانا للعاملين بالمشروع، وستدربهم على الإسعافات الأولية وتوعيتهم لمواجهة حالات الإصابات.

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