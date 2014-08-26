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«المحاكمة» يحصد جوائز القومي للمسرح .. واللجنة تحجب جائزة التأليف

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«المحاكمة» يحصد جوائز القومي للمسرح .. واللجنة تحجب جائزة التأليف «المحاكمة» يحصد جوائز القومي للمسرح .. واللجنة تحجب جائزة التأليف

الفنان أشرف عبد الغفور يتسلم جائزة أفضل ممثل

اختتمت مساء أمس الاثنين، فعاليات الدورة السابعة من المهرجان القومي للمسرح بدار الأوبرا المصرية، والتي حملت اسم الشاعر الراحل «صلاح عبدالصبور»، وذلك بحضور وزير الثقافة دكتور جابر عصفور والفنانة سُهير المرشدي وورئيسة دار الأوبرا دكتور إيناس عبد الدايم، وعدد  من الفنانين.

وأعرب عصفور عن فخره بإصرار المسرحيين على إقامة المهرجان رُغم ماتتعرض له من ظروف قائلًا: من حق الجميع أن يفخر بهذا المهرجان الرائع، وأذكر ما قاله صلاح عبد الصبور عن الحرية والعدل سيتحقق،فالحرية لا تعني حرية الإبداع فحسب وانما لتاسيس كل ما هو جديد وجميل.

استطاع عرض المحاكمة أن يحصد أكثر من جائزة حيث نال جائزة أفضل عرض مسرحي، واستطاع مخرجه  طارق الدويري أن يحصل على جائزة أفضل مخرج أيضًا وقيمتها 15000 جنيه، وذهبت جائزة أفضل ديكور وقيمتها 10000  لمحمد جابر عن المحاكمة، وفاز الفنان أشرف عبد الغفور بجائزة أفضل ممثل دور أول رجال عن عرض المحاكمة  وقيمتها 15000،  وفيما يخص جائزة أفضل تأليف موسيقي وقيمتها 10000 وفاز بها تامر كروان عن عرض المحاكمة.

ذهبت جائزة أفضل ممثل دور ثان رجال وقيمتها 10000 جنيه مناصفة بين أحمد سراج عن عرض قهوة بلدي، اسلام عبد الشفيع عن عرض القصة المزدوجة للدكتور بالمي.

جائزة أفضل ممثلة دور أول نساء وقيمتها 15000 فازت بها مناصفة ايمان ايمام عن عرض القصة المزدوجة للدكتور بالمي، نهي لطفي عن عرض طقوس الموت والحياة، وأفضل ممثلة دور ثان نساء وقيمتها 10000 فازت بها مناصفة سامية عاطف عن عرض عشق الهوانم، فاطمة محمد علي عن عرض طقوس الموت والحياة.

جائزة أفضل ديكور وقيمتها 10000 وفاز بها مناصفة محمد جابر عن مسرحية المحاكمة، دكتور أحمد عبد العزيز عن عرض مطلوب، جائزة أفضل إضاءة وقيمتها 5000 وفاز بها رامي بنيامين عن عرض مطلوب.

جائزة محمود رضا لأفضل تصميم استعراضات وقيمتها 10000 فاز بها مناضل عنتر عن عرض مولانا، جوائز الفنان الصاعد، جائزة عبد الرحيم الزرقاني لأفضل مخرج مساعد وقيمتها 10000 فاز بها مناصفة تامر كرم عن عرض الليلة ماكبث، محمد مهران عن عرض مطلوب.

واستطاع الفنان محمد سلام أن يحصد جائزة عبد السلام محمد لأفضل ممثل صاعد وقيمتها 10000 مناصفة مع خالد عبد الحميد عن  الراهب الأسود،  وليلي والمجنون.

وذهبت جائزة سناء يونس لأفضل ممثلة صاعدة وقيمتها 10000  مناصفة بين ثراء جبيل عن عرض مطلوب، وريهام عبد الرازق عن عرض بتول.

وتم حجب جائزة التأليف، حيث ذكرت الفنانة سهير المرشدي أن النصوص المقدمة لا تليق بمستوى المسرح المصري، مما أثار غضب بعض المؤلفين.

الدورة السابعة من المهرجان القومي للمسرح والتي حمل اسم الراحل صلاح عبد الصبور ، استمرت لمدة أسبوعين شهد خلالهم 42 عرض مسرحيًا .
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