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استئناف عمليات البحث عن المفقودين في حادث الأقصر

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استئناف عمليات البحث عن المفقودين في حادث الأقصر استئناف عمليات البحث عن المفقودين في حادث الأقصر

أرشيفية

قال الدكتور أبوالنجا الحجاجي مدير إدارة مرفق الإسعاف بالأقصر، أن رجال الإنقاذ استأنفوا عملهم في البحث عن مفقودين في حادث سقوط ميكروباصين في ترعة قرية الضبعية الذي أسفر حتي الآن عن مصرع 18 شخص وإصابة 12 آخرين .

وأشار الحجاجي إلي أنه من المرجح العثور علي جثث أخري في موقع الحادث وأن رجال الإنقاذ والإسعاف لن يوقفوا عملية البحث حتي التأكد من أنه ليس هناك ضحايا أخرين .

كان اللواء منتصر أبو زيد مدير أمن الأقصر، قد تلقي إخطارًا من اللواء عصام الدسوقى مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية يفيد بمصرع 18 شخص وإصابة 12 أخرين في حادث سقوط سيارتي ميكروباص بترعة قرية الضبعية غرب المحافظة .

وتبين من التحريات، أن الضحايا كانوا عائدين من فرح، وأن عجلة القيادة اختلت فى أيدى قائدى السيارتين بسبب السرعة الجنونية ومحاولتهما التسابق علي الطريق السريع فسقطتا فى الترعة بالقرب من كوبرى الفرشوطى بقرية الضبعية، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

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