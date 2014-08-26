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ضبط مسجل بحوزتة 22 قطعة حشيش و31 قرص مخدر و9 لفافات بانجو بجنوب بورسعيد

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ضبط مسجل بحوزتة 22 قطعة حشيش و31 قرص مخدر و9 لفافات بانجو بجنوب بورسعيد ضبط مسجل بحوزتة 22 قطعة حشيش و31 قرص مخدر و9 لفافات بانجو بجنوب بورسعيد

المتهم

ألقت مباحث قسم الجنوب القبض علي أحد الاشقياء بحوزته كوكتيل من المخدرات شمل حشيش و أقراص مخدرة و بانجو.

و كانت تحريات الرائد زياد حمود رئيس مباحث قسم شرطة الجنوب، قد توصلت إلى قيام أحد الأشقياء بالتردد على منطقة شادر عزام – نطاق قسم الجنوب لترويج المواد المخدرة على عملائة .

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الجنوب من ضبط المذكور و يدعى عمرو محمد سليمان عبد الله – شهرته (طمان) -مقيم دائرة قسم الجنوب (مسجل شقى خطر) و بتفتيشه ضبط بحوزتة عدد (22) قطعة لمخدر الحشيش وعدد (9) لفافات لمخدر البانجو وعدد (31) قرص مخدر، وسلاح أبيض “كتر” لتقطيع المخدرات، ومبلغ مالى وهاتف محمول .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية و اللواء إسماعيل عز الدين مدير أمن بورسعيد، بالعرض على النيابة العامة التي قررت حبس المتهم على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد لة فى المواعيد القانونية .

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