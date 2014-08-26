ضبط مسجل بحوزتة 22 قطعة حشيش و31 قرص مخدر و9 لفافات بانجو بجنوب بورسعيد

ألقت مباحث قسم الجنوب القبض علي أحد الاشقياء بحوزته كوكتيل من المخدرات شمل حشيش و أقراص مخدرة و بانجو.

و كانت تحريات الرائد زياد حمود رئيس مباحث قسم شرطة الجنوب، قد توصلت إلى قيام أحد الأشقياء بالتردد على منطقة شادر عزام – نطاق قسم الجنوب لترويج المواد المخدرة على عملائة .

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الجنوب من ضبط المذكور و يدعى عمرو محمد سليمان عبد الله – شهرته (طمان) -مقيم دائرة قسم الجنوب (مسجل شقى خطر) و بتفتيشه ضبط بحوزتة عدد (22) قطعة لمخدر الحشيش وعدد (9) لفافات لمخدر البانجو وعدد (31) قرص مخدر، وسلاح أبيض “كتر” لتقطيع المخدرات، ومبلغ مالى وهاتف محمول .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية و اللواء إسماعيل عز الدين مدير أمن بورسعيد، بالعرض على النيابة العامة التي قررت حبس المتهم على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد لة فى المواعيد القانونية .