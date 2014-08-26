جواتيمالا تعلن حالة الطوارىء فى 16 اقليما بسبب الجفاف

أعلنت حكومة جواتيمالا حالة الطوارىء فى 16 اقليما من اصل 22 بسبب الجفاف الذى الحق خسائر فادحة بقطاع الزراعة.

> ونقلت شبكة “ايه بى سى” الأمريكية اليوم الثلاثاء عن وزير الزراعة المير لوبيز قوله ان الجفاف اثر على اكثر من 236 الف اسرة فى وسط وغرب جواتيمالا.

> واشارت الشبكة الى انه لابد من موافقة البرلمان على اعلان حالة الطوارىء حتى يتسنى للحكومة تقديم الدعم للمزارعين الذين خسروا محاصيلهم ولاتخاذ اجراءات تساعد على الحفاظ على استقرار اسعار المواد الغذائية.

> يشار الى أن منطقة أمريكا الوسطى تعانى واحدة من أسوأ موجات الجفاف منذ عقود، ويقول الخبراء إن خسائر الزراعة ونفوق المئات من الماشية قد يتسبب فى مجاعة مئات الآلاف من الأسر .

> أ ش أ