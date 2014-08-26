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جهاز الأمن السوداني يخصص قوات لمكافحة الشغب

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جهاز الأمن السوداني يخصص قوات لمكافحة الشغب جهاز الأمن السوداني يخصص قوات لمكافحة الشغب

 

ارشيفية

أكمل جهاز الأمن السوداني تأهيل قوات جديدة مهمتها التصدي لأعمال الشغب والفوضى والمظاهرات ، من خلال تخريج دفعة جديدة من منسوبي جهاز الأمن في احتفال أقيم بمركز التدريب القتالي بالخرطوم بحضور قيادات أمنية وشرطية.

وأكد المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات السوداني الفريق محمد عطا المولى – في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء – مواصلة عمليات “الصيف الحاسم” للقضاء على الحركات المتمردة ، متعهدا بان يكون العام الحالي الأخير لحسم التمرد في البلاد ، مشيرا إلى أن الحركات المسلحة هربت من ميدان الحرب إلى جنوب السودان وتقاتل هناك “كمرتزقة”.

وقال عطا إن الانتخابات ستجرى في موعدها العام القادم ، مشيرا إلى استعداد الجهاز لتوفير الأجواء الملائمة وتحقيق الاستقرار والسلام للمواطنين بما يمكنهم من اختيار قيادتهم القادمة ، مشددا على أن العملية لن تخضع لأي تلاعب سواء أجريت في دارفور أو الخرطوم أو جبال النوبة.

وشدد مدير الأمن العام السوداني ، على أن الجهاز لن يقف مكتوف الأيدي أمام التحديات التي تواجه البلاد ولن يتهاون أمام أي خطر يحدق بها ، وسيكون في المقدمة لحماية هوية ومقدرات البلاد وحرية مواطنيه.

 

أ ش أ

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