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علياء المهدي: تلقيت تهديدات بـ«الذبح» بعد صورتي العارية مع علم داعش

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تلقت الناشطة علياء المهدي، التي اشتهرت بتنفيذ احتجاجات عارية ضمن حركة «فيمن» النسائية، تهديدات تنال سلامتها الشخصية، بعد نشر صورة لها وهي عارية وتجلس فوق علم تنظيم الدولة الإسلامية المعروف بـ«داعش»، حسبت تأكيداتها التي نقلتها «CNN».

ونشرت علياء المهدي صورة عارية لها مع ناشطة أخرى كانت تدير ظهرها لعدسة الكاميرا، وجلسا معا فوق العلم في الصورة التي قامت مواقع التواصل الاجتماعي بحذفها.

وذكرت «المهدي» بعد ذلك عبر صفحتها بـ«فيس بوك» أنها تلقت تهديدات بـ«الذبح في الشارع خلال أيام» إلى جانب تهديدات أخرى تدعوها إلى ضرورة «التنبه لسلامتها» وردت بالقول إنها تتصرف بحرية وتتنقل دون قلق.

يشار إلى أن «المهدي» كانت قد نفذت عدة احتجاجات عارية بمشاركة ناشطات من «فيمن» في أوروبا بعد خروجها من إلى أوروبا إثر نشر صورتها العارية الأولى، وتثير الناشطة الجدل بتصرفاتها التي تتعرض لانتقادات اجتماعية ودينية من الداخل المصري.

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