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سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف الابراج السكنية والمدارس وأراض زراعية بقطاع غزة

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سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف الابراج السكنية والمدارس وأراض زراعية بقطاع غزة سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف الابراج السكنية والمدارس وأراض زراعية بقطاع غزة

ارشيفية

شن الطيران الحربي الإسرائيلي فجر وصباح اليوم سلسلة غارات عنيفة ومكثفة على أنحاء قطاع غزة استهدفت منازل وأبراجا سكنية وأراض زراعية ومدارس.

وقصفت الطائرات الحربية مدرستين حكوميتين شرقي مدينة غزة، دون أن يتم الإعلان عن وقوع إصابات.

وأفاد شهود عيان أن طائرات الاحتلال قصفت مدرسة “علي بن أبي طالب” في حي الزيتون جنوب مدينة غزة ما أدى لتدمير أجزاء واسعة منها وإلحاق أضرار في المنازل المحيطة بها.

وسبق ذلك بدقائق، قصف مدرسة “معين بسيسو” في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، ما أدى لإلحاق أضرار بالغة في المدرسة.

وأسفرت الغارات المتتالية على قطاع غزة عن تدمير “برج الباشا” وسط مدينة غزة المكون من 12 طابقا ويضم عشرات المكاتب الصحفية والمؤسسات والمصالح التجارية والشقق السكنية.

وجاء قصف البرج بعد نحو ساعتين من قصف برج “المجمع الايطالي” شمال غرب مدينة غزة ،واستبقت قوات الاحتلال قصف البرجين بإنذار سكانهما ومحيطهما بإخلاء المنطقة المحيطة بهما.

كما تسببت الغارات في تدمير عدد من المنازل في مدينة غزة وبلدتي جباليا وبيت لاهيا شمال القطاع ومخيم الشابورة في رفح جنوب القطاع.وطال القصف أيضا محيط المجلس التشريعي بوسط مدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال عدة غارات على أراض زراعية شرق غزة وبلدة بيت حانون وفي منطقة المنشية ببيت لاهيا ودير البلح والمغازي والنصيرات وسط القطاع.

 

أ ش أ

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