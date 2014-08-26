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فيديو للجيش العراقي يسخر من مقاتلي «داعش»: «شجعان على تويتر جبناء ع الأرض»

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نشرت وزارة الدفاع العراقية، الإثنين، مقطع حمل عنوان «منافقي داعش شجعان على صفحات تويتر وفيسبوك ولكن هو شكلهم على الأرض في الرمادي»، أظهر مواقف لمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام.

وركبت وزارة الدفاع العراقية في خلفية الفيديو موسيقى للسخرية من أداء مقاتلي «داعش»، الذيت وصفتهم بـ«الجبناء»، وبثت مشاهد لفشلهم في استهداف استخدام الأسلحة واستهداف قوات الجيش، وأيضًا السيارات المدنية، فليجأون في النهاية إلى استهداف سيارات الإسعاف، حسبما جاء في الفيديو.

وتضمن الفيديو مشاهد من مواجهات الجيش العراقي مع مقاتلي «الدولة الإسلامية»، وقالت الوزارة في نهايته: «الجيش العراقي قادم للنيل منهم».

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