«إرهاب الخوارج».. المواجهة الحازمة والتوعية الشاملة

إعداد - د. أحمد الجميعة

القيادة السياسية في المملكة كانت واعية ومدركة منذ وقت طويل إلى خطر الإرهاب، بل عانت منه، واكتوت به منذ عقود، وأكثر من ذلك تحمّلت في سبيل مواجهته الكثير من الجهد، والإقناع، والتنسيق الدولي، ومضاعفة الجهود حالياً مع الواقع الجديد للإرهاب في المنطقة؛ حينما قرّر البحث عن السلطة وإعلان الخلافة المزعومة.

نحتاج إلى ضبط «الفتوى» ومتابعة «المنابر» ومحاسبة النخب المتطرفة ممن يتحدثون بالنيابة عن المجتمع في قضايا حساسّة

"إرهاب الخوارج" لم يكن طارئاً على المجتمعات الإسلامية، ولم يكن يوماً في معزل عن سلوكيات بعض أفراده، ولكن حتماً لا تزال هذه النبتة الشريرة تمارس استراتيجيات التمدد والتكيّف مع الظروف، من خلال التشكيك في الثوابت الدينية، والتغرير بالشباب، والترهيب واستعراض القوة، والتسويق لأعمال العنف والكراهية، والتخوين للدول والمسؤولين.

وبقي الخيار الوحيد للمواجهة أن نصيغ رؤية فكرية وأمنية واضحة، وحازمة، هدفها الأول تجفيف منابع الإرهاب، وضبط "الفتوى"، ومتابعة "المنابر"، ومحاسبة النخب المتطرفة التي تمارس تحريضها على المجتمع والسلطة تحديداً، من خلال شبكات التواصل الاجتماعي.

"ندوة الثلاثاء" تتناول هذا الأسبوع خطر الجماعات الإرهابية، والدور التكاملي بين المجتمع والدولة لمواجهته، وتوعية الشباب من ركوب موجته تحت أي مبرر.

نبتة الخوارج

في البداية ذكر "د. إبراهيم الميمن" أنّه إذا أردنا أن نتحدث عن قضية نشوء ظاهرة الإرهاب، وبشكل عام في البيئة الإسلامية يمكن أن يجذّر الإنسان هذا الأمر إلى حياة الرسول -صلى الله عليه وسلم-، حيث أنّه من المعلوم أنّه في حياته -صلى الله عليه وسلم- نبتت نبتة الإرهاب، وذلك على خلفية معركة معروفة بعدها كانت ظاهرة قسمة للغنائم بطريقة رأى فيها الرسول -صلى الله عليه وسلم- وهو الحاكم والإمام أن تقسَّم الغنائم لمصلحة الإسلام بطريقة معينة، فكانت تلك النابتة التي واجهت الرسول -صلى الله عليه وسلم- في هذا الموقف بطريقة منكرة بشعة، حيث قال له: "أعدل يا محمد"، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ومن يعدل إذا لم أعدل"، ووقعت عليه الكلمة وقعاً شديداً، فقال: "أيأمنني أهل السماء ولا تأمنوني"، بعدها بيّن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أنّ هذا الموقف ليس ردة فعل ولا موقفا شخصيا، وإنما هذا الفكر سيمتد، ولذلك قال: "يخرج من ضئضيء هذا قوم يحقر أحدكم صلاته عند صلاتهم، وعبادته عند عبادتهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان.. إلى آخر ما هنالك من الأوصاف"، موضحاً أنّ قوله: "يخرج من ضئضيء هذا" ليس المراد من نسلي كما بيّن كثير من الحفّاظ والمحدثين؛ لأنّ الثابت أنّ عامة الخوارج ليسوا من نسل هذا الرجل، وإنما المقصود على منواله وشاكلته، وفكره، وطريقته؛ مما يجعله أصل الخوارج وبذرتهم، وبالفعل كان ما أخبر به الرسول -صلى الله عليه وسلم-.

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وأضاف أنّه في أحاديث أخرى أخبر الرسول -صلى الله عليه وسلم- أنّ هذا الفكر سيمتد إلى قيام الساعة، ولذلك قال: "كلما ظهر منهم قرن قطع حتى يخرج في اعراضهم الدجال"، حيث أنّ "كلما" تدل على الاستمرار إلى قيام الساعة، ولذلك قال: "حتى يخرج في أعراضهم الدجال"، في إشارة إلى أنّ ضلالهم يمتد إلى هذا الضلال الكبير؛ إذ يخرجون في أوقات مختلفة من التاريخ، مستشهداً بما حصل في زمن سيدنا عثمان -رضي الله عنه-، وكيف قادوا الفتنة، وألبوا الناس، وركّزوا على ما كان يُركّز عليه في عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم-، حيث أنّ هذا الرجل ركز على قضية الأموال وقسمة الغنائم، وأيضاً في عهد سيدنا عثمان -رضي الله عنه- التركيز ذاته والقضية نفسها، وكانوا يتهمونه أنّه يحابي قرابته، وإلى آخر ما هنالك! وكانت الفتنة التي انتهت بمقتل هذا الخليفة الراشد الذي هو من خيرة الصحابة ومن المبشرين بالجنة، ثم كانت هذه النابتة في عهد علي رضي الله عنه.

وأشار إلى أنّه إذا أردنا أن نبحث في تسبيب هذه الظاهرة، فيمكن أن نقرأ هذا على ضوء ما ورد في أحاديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-، فالنبي الكريم بيّن أسباب حملهم هذا الفكر، من حماسة وطيش مع جهل وقلّة علم، وإن كانت هناك عبادة منهم فهم لا يُقاسون بكثرة العبادة، ولذلك قال: "يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم"، يعني ليس هناك فهم، ولا هناك أخذ لهذا القرآن من منابعه وعلى ضوء فهم سلف هذه الأمة، وإنما الأخذ بظواهر النصوص، ولهذا قال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: "يذهبون إلى آيات نزلت في الكفار فينزلونها على المسلمين"، وهذا واقعهم في كل عصر، مبيّناً أنّ البعد الفكري هو المبدأ الرئيس والمنطلق الذي ينطلقون منه، ولا يقلّل من شأن العوامل الأخرى التي تنشأ في كل ظروف وفي كل حين، وإنما البعد الفكري هو الأساس، مشدداً على أسباب أخرى من الجهل بالدين، والعاطفة، والتسرع، واستعجال النتائج، وكذلك حداثة السن، وقلّة التجرية، حيث ورد في أوصافهم "سفهاء الأحلام وحدثاء الأسنان"، وكل هذه إذا اجتمعت فهي أسباب، وهذا ما يظهر في هذا الفكر في كل عصر، خصوصاً عندما ننظر إلى ظروف نشوئه، وحينما ننظر أيضاً إلى تصرفاته وأفعاله وسلوكياته.

فكر الإخوان مثل الخوارج

وأوضح "د. عبدالله الرفاعي" أنّ ظاهرة الإرهاب أخذت بُعداً مهماً جداً، فإلى نهاية القرن الماضي كان الإرهاب محصوراً في فئات، وكان المجتمع يعزلها، موضحاً أنّ الخطير في العالم العربي مؤخراً أنّ الإرهاب أصبح مختلطاً ويدخل في جميع أفرع المجتمع، ولم يعد محصوراً في فئة معينة يمكن تحديدها والتعامل معها، ولكن أصبح تيارات متلاطمة، مؤكداً على أنّ الفكر الإرهابي محصور في إطار فكر الخوارج.

وقال:"الإرهاب مرتبط بفكر ديني أساساً، ولذا أدى فراغ المؤسسة الدينية ممثلة في العلماء والفقهاء في عدم تحجيم هؤلاء الإرهابيين"، مضيفاً أنّه مع بدايات القرن الماضي وظهور قضية فلسطين خرجت منظومات فكرية تقاوم الاحتلال

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والصهيونية، مثل: القوميين، والعروبيين، والشيوعيين، ولكن يظل الإرهاب المرتبط بالفكر الديني هو الأخطر؛ لأنّ أغلبية المجتمع العربي مجتمع مسلم، وفي هذا الوضوع المليء بالإرباك خرج لنا هذا النموذج بأشكال جديدة، مبيّناً أنّه حينما تقرأ الآن الأدبيات الموجودة وهي -للأسف- أدبيات أعادت صياغتها جماعة رئيسة هي جماعة الإخوان المسلمين؛ إذ أخذت هذه الجماعة بأسباب الحضارة ولغة الخطاب الجميل وأعادت صياغة الفكر الديني، عندما نأتي إلى قراءته نجده هو ذات فكر الخوارج؛ لأنّ فكر الخوارج يعتمد على العقل، والاستنتاج العقلي لإنكار المنكر بدون أي ضابط شرعي، بينما نجد أنّ المؤسسة الدينية القديمة القائمة على المفتين، والذي يسير على النظام القديم قائمة، ولا تدري ماذا يحدث، وبالتالي بدأت تربية أجيال كبيرة وكثيرة على مسائل الانفلات الفكري أولاً؛ لأنّ الإرهاب في واقعه نتيجة للانفلات الفكري.

وأضاف أنّ المجتمعات غير المنضبطة هي التي تعاني من ويلات الإرهاب، ولحسن الحظ أن المملكة عندما تأسست على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن -رحمه الله-، كانت أنموذجاً لدولة إسلامية معاصرة، لذلك فإنّ الإشكالية ليست كبيرة في المجتمع السعودي، وإنما محصورة في أفراد وفئات محدودة، ولكن من حيث المجتمع والأمة نجد أنّ الناس مستقرون، يطبقون دينهم وشريعتهم، ويعيشون عصرهم، بينما في المجتمعات العربية الأخرى اختفت هذه الظاهرة بشكل نسبي، مشدداً على أنّ المجتمع العربي لم يستطع بنخبه وأطره السياسية أن يكون في مستوى التغيّر، وأصبحت بالتالي هذه البيئات الخصبة مرتعاً للإرهاب.

السلفية المحتسبة!

ولفت "د. عبدالرحمن العسيري" إلى أنّ الحلقة الأولى في تسلسل هذا الفكر تاريخياً بدأ في العصر الحديث، وتحديداً مع الجماعة السلفية المحتسبة التي بدأت بقضية التكفير، وقضية الحاكمية، وبعد هذه المرحلة جاءت مرحلة الإخوان المسلمين، مشيراً إلى أنّ الاخوان لعبوا دوراً كبيراً جداً في تأسيس هذا الفكر، على اعتبار أنّهم تمكنوا من التعليم ووضعوا أسسه في المملكة، موضحاً أنّه إذا نظرنا إلى مبادئ وأهداف التعليم في المملكة نجد أنّ أول هدف من أهدافه الولاء

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والبراء، وهذه القضية كان لها دور كبير في تسييس الفكر، ثم نأتي إلى الهدف رقم (32) من الأهداف العامة للتعليم تنص على: "إيقاظ روح الجهاد الإسلامي لمقاومة أعدائنا، واسترداد أمجادنا، والقيام بواجب رسالة الإسلام"؛ إذاً المادة (32) تنص على الجهاد ضمن أهداف التعليم في المملكة! فيما تنص المادة رقم (11) من أهداف التعليم في المرحلة الثانوية على "إعداد الطلاب للجهاد في سبيل الله روحياً وبدنياً"، مبيّناً أنّ الإخوان ركّزوا بعد ذلك في استغلالهم للتعليم بكل أبعاده ومناشطه لتسييس المجتمع، حيث ركزوا على قضية الولاء والبراء، وعلى قضية الحزبية والأممية، وعلى قضية تسييس الدين بشكل عام، حيث كان المجتمع قبل مرحلة الإخوان بسيطاً، ولكن في مرحلة الإخوان أصبح المجتمع مسيساً وأممياً، ولا يؤمن بقضية المواطنة مطلقاً! بل لا يجوز لأي شخص التحدث في هذه القضية، ثم بعد ذلك قضية الولاء والبراء، وقضية النقد العام للمجتمع، وقضية النقد للدولة، وقضية النقد للحياة العامة، ولكل شيء، وأصبح بالتالي المواطن ناقماً على كل شيء.

وقال إنّ الإخوان مهّدوا لمرحلة الصحوة، والتي تعد امتداداً لمرحلة الإخوان بالطريقة السعودية، حيث أنّ أصحاب مرحلة الصحوة استمروا على ما كان في مرحلة الإخوان، مع إضافتهم نقطتين مهمتين، هما: الشهادة، والجهاد، إذ استطاعوا استغلال هاتين النقطتين بشكل كبير جداً في قضية التغرير بالشباب، ومن ثم تزامن مع مرحلة الصحوة مباشرة ظهور الحرب الأفعانية؛ مما جعل مشايخ الصحوة يركزون على هاتين القضيتين، خصوصاً وأنّ المجتمع كانت توجد فيه قضية الولاء والبراء، وقضية الحاكمية، وغيرها من تلك القضايا التي أصبحت مسلمات، لكن مشايخ الصحوة ركّزوا على قضيتي الشهادة والجهاد، وبدأوا يفسرونها

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بتفسيرات مختلفة، من تأليب الشباب للذهاب إلى مراكز القتال في أفغانستان، ثم بعد ذلك استمرت بعد انتهاء قضية أفغانستان، حيث دخلوا في جميع مراكز القتال، في الشيشان، وأوروبا الشرقية ومن ثم العراق، والآن هم يتمركزون في سورية، مع استمرارهم في ذات القضيتين: الشهادة، والجهاد، واستخدامهم لها بشكل سيئ.

وأشار إلى أننا إذا نظرنا إلى هذه الحلقات المستمرة نجد أنّ الشباب أصبح -والمجتمع بشكل عام- مهيأ تهيئة كاملة، كذلك حدثت مشكلة كبيرة بسبب التعليم والتربية التي ربانا عليها الإخوان أكثر من (30) عاماً؛ مما أدى إلى أن نصبح بلا هوية، وأصبح الشباب في حالة جهل عام، مبيّناً أنّ تجهيل المجتمع هو سياسة مقصودة من قبل الإخوان؛ لتسييس القطيع، إلى جانب الأمر الثالث الذي ركزوا عليه واستطاعوا أن يحققوا فيه نجاحات كبيرة، وهو أنّ الشباب أصبح ناقلاً وفارغاً، بالإضافة إلى أنّ ظهور الإنترنت والإعلام الاجتماعي زاد القضية تعقيداً واتساعاً أكثر مما نتصور، حيث كانت قضايا الاستقطاب والتسييس تأتي عن طريق المشايخ والحلقات، ولكن الآن أصبحت المعلومات تأتي للشباب وهم في منازلهم وبعضهم عاطل عن العمل.

أخطاء تاريخية

وأوضح "د. علي الخشيبان" أنّ هناك أمرا في غاية الأهمية، وهو أننا لن نستطيع فصل التحليل الفكري للتطورات الإرهابية عن التحليل الفكري في الغرب، حيث كانت هناك تحليلات فكرية في الغرب تتوازن مع ما يحدث من تطورات، خصوصاً بعد سقوط الدولة العثمانية وبداية تأسيس جماعة الإخوان، وظهور "الكاريزما الجهادية" التي أثرت على الجماعات الجهادية في العالم الإسلامي، والتي أتت من الجهات الجهادية المصرية، مبيّناً أنّها كانت عنصراً رئيساً في تركيبة (القاعدة)، إضافةً إلى (داعش) اليوم، وعنصراً رئيساً في تركيبة الكثير من الأدبيات الفكرية التي نعاني منها اليوم؛ لهذا فإنّ هذه نقطة أساسية في تحليل القضية الإرهابية وكيف تعامل الغرب معها، لافتاً إلى أنّ هناك خطأ تاريخيا يتردد اليوم أنّ الدول العربية ومنها الدول الخليجية تبنت إرسال الشباب إلى مناطق الصراع، مشدداً على أنّ هذا يعد خطأ تاريخيا، لم يكن هذا الفكر تتحمله دول الخليج، وإنما يتحمله العالم كله، خصوصاً العالم الغربي؛ لأنّ العالم الغربي هو الذي كان يرفع راية الجهاد، وليست الدول الخليجية أو المملكة، والدول الغربية هي التي كانت تسهّل وصول الجهاديين إلى مناطق الصراع؛ لذلك فإنّ المنعطف الرئيس في التحولات الفكرية كان موجوداً في الحرب الأفغانية.

وأضاف أنّ هناك أمراً آخر مهما، يتثمل في أنّ عملية التحليل التي كانت في الغرب كانت على أساس النظر إلى هذه الجماعات أنّها معارضة ومقاومة، وهذا يعد خطأً تاريخيا تتحمله الدول الغربية وأمريكا على وجه الخصوص؛ لأنّ المراكز العلمية التي كانت تحلل للقيادات والرؤساء هناك كانت ترى ذلك، وفي الوقت ذاته كانت هناك أزمة تاريخية لدى الجماعات هنا في عملية إقامة الخلافة وإعادتها، ولم يكن الغرب يقرأ حقيقة الواقع، ولماذا قامت هذه الجماعات؟ ولماذا وجدت على الأرض العربية؟

استغلال الظروف

وأشار "د. محمد مظلوم" إلى أنّ جماعة الإخوان المسلمين هم الذين يتزعمون الأعمال الإرهابية التي تقع في مصر منذ أكثر من (40) عاماً، ويستغلون جميع الظروف السياسية، مثل: نزاهة الانتخابات والحريات، والظروف الاقتصادية، مثل: البطالة والفقر الذي يمرّ فيه المجتمع المصري، وهذا الوضع يشبه أوضاع بعض الدول العربية الأخرى. وأضاف أنّ الإخوان أيضاً كانوا يستغلون الظروف الاجتماعية التي كان يمر بها المجتمع، فضلاً عن استغلالهم الدين؛ مما صعد بهم إلى سدة الحكم، مشيداً بالموقف السعودي الذي أعاد لمصر هيبتها وقوتها.

الوعي بالخطر

وأكد "إبراهيم آل مرعي" على أنّ المملكة سبقت دول العالم بالتنبؤ بخطر الإرهاب، مبدياً استغرابه من بعض الكتّاب الأمريكيين الذين كتبوا أنّ المملكة اضطرت الآن للتخلي عن تنظيم (داعش) وتنظيم (جبهة النصرة) بعد قرار مجلس الأمن! حيث لم يتم ذكر الحقائق، وتم تناسي مواقف المملكة، ففي 8 فبراير 2005م دعا الملك عبدالله إلى إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب، وفي مارس 2014م تم تجريم ستة تنظيمات، وهي: (القاعدة، داعش، جبهة النصرة، جماعة الإخوان المسلمين، حزب الله، الحوثيون)، وبعد خمسة أشهر من بيان المملكة صدر قرار مجلس الأمن (2170) الذي يجرّم تنظيم (داعش) وتنظيم (جبهة النصرة)، موضحاً أنّ الجميع في العالم العربي والعالم يتساءل: لماذا صدر هذا التجريم الآن؟ علماً أنّ هذه التنظيمات موجودة على أرض الواقع منذ أربع سنوات؟ ولا يوجد مبرر غير ذلك سوى أنّ كثيرا من الدول تعتقد أنّها قد تستفيد من هذه التنظيمات في تحقيق مصالح لها، ولكن في حقيقة الأمر هذه الدول ستكتوي بهذا الفكر وبهذا التوجه، ولو بعد حين.

وأضاف أنّ أوروبا اكتوت بتنظيم (داعش) في (2007م)، حيث فجّر دكتور بريطاني في مطار "جلاسكو" باسكتلندا، وفي (2010م) نفذ "تيمور عبدالوهاب" عملية انتحارية في "استوكهولم" بالسويد، وفي (2014م) فجر "مهدي بن موسى" متحفاً في "بروكسل"، وفي (2014م) نحر عنصر بريطاني من تنظيم (داعش) صحفياً أمريكياً، وبعد هذا الحدث تحرّكت الدول الغربية لإصدار قرار مجلس الأمن، بعد أن اكتووا بنار التنظيم! مشيراً إلى أنّه كان من المفترض معالجة هذه الأزمة قبل تفاقمها في دول الشرق الأوسط، وكان المطلوب احتواء الأزمة السورية، وعدم التلاعب بهذه المنطقة من خلال هذه التنظيمات، مبيّناً أنّ المنطقة تُركت لهذه التنظيمات، حتى استفحل أمرها، وقد ظن البعض أنّها قد تطحن بعضها في سورية، ولكنها خرجت بعد أربع سنوات أكثر قوةً وتمرساً وتدريباً على القتال، موضحاً أنّ القرار الذي صدر في ثوانٍ لا شك سيحد من قدرة التنظيمات، ولكنه لن ينهي قوتها ما لم تنته الأزمة السورية.

إرهاب لا يستثني أحداً!

وأوضح اللواء "د. سعد الشهراني" أنّ هناك إرهابا تقليديا من خلال الاغتيالات، واختطاف الطائرات، والرهائن، والتفجيرات، معتبراً أنّ الإرهاب الجديد هو ما حدث في (11 سبتمبر)، وهذا النوع لا يستثني أحداً، ويتحدى كل القوى وبالذات القوى العظمى، مشدداً على أنّ الإرهاب الجديد هو قضية خطيرة بالنسبة للعالم؛ لأنّه يهدد الأمن الوطني.

وقال إنّ قدر المملكة من المنظور التاريخي أن تكون في هذا المكان والمكانة، ورعايتها وخدمتها للأماكن المقدسة والإسلام، إضافةً إلى امتلاكها للنفط الذي يعد سلعة دولية استراتيجية، لافتاً إلى أنّ دولة في شكل قارة أمنها قضية لا تقبل المساومة، مؤكّداً على أنّ جهود المملكة الأمنية في مكافحة الإرهاب مشهودة، ونجاحها في ذلك معروف، حيث أنّ الأجهزة الأمنية لدينا متطورة بحكم اتساع رقعة الوطن؛ لذلك تم إعداد الأجهزة الأمنية على اعتبار مكانة المملكة ومساحتها الكبيرة، منوهاً بأنّه بسبب الأحداث الأخيرة نضجت المؤسسات الأمنية المتمثلة في القوات الخاصة، وقوات الطوارئ المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.

وأضاف أنّ مسرح مكافحة الإرهاب لم يعد مسرح عمليات أمنية، ولا أدوات قوة ناعمة، وإنما أصبح مسرح عمليات عسكرية، حيث شنت الحروب، وعادت بعض المجتمعات بسبب الإرهاب إلى عصور قديمة جداً، ويخشى الآن من الإرهاب النووي، والكيماوي، والبيولوجي، موضحاً أن الدول تحتاج إلى أدوات أخرى، ولا تحتاج إلى أن تشن الحروب وحشد الجيوش بدعوى مكافحة الإرهاب، معتبراً أنّ هذا خطأ؛ لأنّ الحروب تولد الإرهاب أكثر مما تكافحه!

جهود المملكة في مكافحة الإرهاب

وبيّن "د. علي الخشيبان" أنّ المملكة تعد من الدول التي عانت كثيراً من الإرهاب ونتائجه، ومنذ عام 1980م وقعت حادثة "جهيمان" التي بلا شك حادثة إرهابية، ومنذ ذلك التاريخ إلى اليوم نجد أنّ المملكة لا تعمل بوحدها في مجال مكافحة الإرهاب، وإنما عبر شراكة دولية سواء عبر المؤسسات الدولية، أو من خلال شراكة مع دول بعينها، حيث أنّ الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية قد استطاعت إيقاف عمليات إرهابية كبرى كانت ستؤدي إلى نتائج وخيمة، بفضل تبادل المعلومات والتعاون الذي أبدته المملكة، والتي لولا إيمانها التام بالشراكة الدولية في محاربة الإرهاب لم تكن لتسرب تلك المعلومات، من أجل الحد من الأحداث الإرهابية.

وأضاف أنّ المملكة استخدمت منهجية ثاتبة وراسخة في عملية المعالجة، خصوصاً من خلال برنامج المناصحة الذي وضع إطاراً فكرياً لعملية التعامل، وقد طبقت بريطانيا هذا المنهج في السجون البريطانية مع الفئات الخارجة عن النظام والمتطرفة، كما منحت المملكة عام 2005م العالم فرصة بأن يحارب الإرهاب، من خلال منظمة دولية، ودعت إلى إيجاد مركز دولي للإرهاب، وما زالت إلى اليوم هي أكثر الدول محاربة لخطر الإرهاب، وأكثرها اهتماماً بمشكلته.

المجتمع الدولي

وعقب "د. محمد مظلوم" على ما ذكره "د. علي الخشيبان"؛ مبيّناً أنّ المجتمع الدولي لا ينظر إلى الأوضاع الإرهابية التي تقع في المنطقة العربية، إلاّ فيما يتعارض مع مصالحه، بدليل أنّ المملكة بعد أحداث (30-6) بمصر أعلنت أنّ جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، بينما الدول الغربية ومنها الولايات المتحدة لم تعلن إلى الآن أنّ جماعة الإخوان جماعة إرهابية، حيث ما زال هناك تردد من الدول الغربية في إدراج جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، خاصةً بريطانيا التي ما زالت متخوفة؛ بسبب الضغوط على الحكومة.

وعلّق الزميل "سالم الغامدي" على ما ذكره "د. محمد مظلوم"؛ موضحاً أنّ الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية تحدث عنهم باحث استراتيجي قبل عدة أيام، حيث كان يرد على أسئلة بخصوص (داعش) و(حماس) و(حزب الله) والإرهاب في المنطقة، كاشفاً أنّ الولايات المتحدة لا تكيل بمكيالين، وإنما تكيل بعدة مكاييل، ولكل قضية مكيال خاص بها، حيث اعتبرت (داعش) في يوم من الأيام جزءا من المنظو

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