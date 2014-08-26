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الفيصل يلتقي نائب الخارجية الإيرانية.. «اليوم»

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الرياض - أيمن الحماد

    يعقد صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية اليوم اجتماعاً في جدة مع نائب وزير الخارجية الإيراني حسين عبداللهيان هو الأول مع مسؤول إيراني رفيع، منذ وصول الرئيس حسن روحاني إلى منصب الرئاسة. ومنذ وصول الإصلاحيين إلى ، أبدت طهران حسن نواياها تجاه دول الجوار، إلا أن دول المنطقة تنتظر أفعالاً لا أقوالاً.

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