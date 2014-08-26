سفينة "Stars On Board" انطلقت مع النّجوم العرب من إيطاليا

انطلقت الرحلة البحريّة الفنيّة "Stars on board"، من ميناء البندقية في إيطاليا وعلى متنها مجموعة من كبار نجوم العالم العربي إختارهم يوسف حرب للمشاركة في النسخة الثالثة لأضخم مشروع فنّي سياحي عربي.

الفكرة التي أُطلقت في العام 2011 مع الرحلة الأولى من ميامي إلى جزر الباهاماس، والتي انبثق عنها البرنامج التلفزيوني "على شط بحر الهوا"، تحوّلت إلى مشروع سنويّ يرأسه صاحب الفكرة يوسف حرب بالتعاون مع مجموعة MBC و الإمارات للعطلات.

انطلقت الرحلة من إيطاليا، وتشمل مجموعة من الدول هي كرواتيا وتركيا واليونان، لتجمع النّجوم مع المسافرين على مدى أسبوع كامل، من خلال عروض موسيقيّة ومسرحيّة يوميّة ونشاطات مختلفة تفتح المجال للجمهور لقضاء عطلتهم مع نجومهم المفضّلين.

وشهد ميناء البندقية لحظات عفويّة ومرحة جمعت النجوم: كاظم الساهر، وعاصي الحلاني، ويارا، وملحم زين، ووائل جسّار، وماجد المصري، ودينا حايك، ونادر الأتات، والفريق الكوميدي "مافي متلو" في صالة الشّرف قبيل توجّه النجوم إلى الباخرة.

ومن المقرّر أن ينضمّ للرحلة كلّ من النجوم: نانسي عجرم، وتامر حسني، وأيمن زبيب في اليومين المقبلين لإحياء حفلاتهم.

يُذكر أنّ يوسف حرب إفتتح الليلة الأولى بكلمة شكر لشركاء النجاح مجموعة MBC و الإمارات للعطلات الذي طوّر معهم هذا الحلم.

ومن ثمّ وجّه تحيّة لكلّ بلد عربيّ يشهد على حروب، معتبراً أنّ ما تجمعه باخرة "Stars On board"من جنسيّات عربيّة هو إنعكاس لحبّنا للحياة وتوقنا إلى الفرح والسلام.

يوسف وجّه تحيّة لأطفال غزّة وأطفال الموصل وأطفال سوريا ووعد أن تكون لهم محطة دعم على متن السفينة.

و افتتح النجم ماجد المصري الليلة الأولى على متن الباخرة، بوصلة فنيّة جمع فيها الموسيقى الغربيّة والشرقيّة، بأسوب خاصّ، أعادنا إلى زمن الفن الجميل. وتلى إطلالة ماجد عرض مسرحيّ لفريق "مافي متلو"، حيث قدّم كلّ من: عادل كرم، ورولى شاميّة، ونعيم حلاوة، وعبّاس شاهين مجموعة من السكتشات التي كُتبت خصيصاً لهذه الرحلة.

أمّا ختام الليلة الأولى فكان مع قيصر الغناء كاظم الساهر الذي أطرب الحضور بمجموعة من أشهر أغنياته.

يُذكر أنّ النجمة التلفزيونيّة لجين عمران والإعلامي عاطف كامل قدّما النجوم في الليلة الأولى.

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