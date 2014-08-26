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بالصّور.. صفاء رقماني تدخل القفص الذّهبي

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بالصّور.. صفاء رقماني تدخل القفص الذّهبي بالصّور.. صفاء رقماني تدخل القفص الذّهبي

الثلاثاء 26-08-2014 00:54

دخلت الفنانة السورية الشّابة صفاء رقماني القفص الذّهبي، يوم السّبت، بحفل زفاف أُقيم في العاصمة السوريّة دمشق، حضره عدد من الفنّانين السوريّين والإعلاميّين.

وتزوّجت رقماني من الشّاب السّوري راغب عزّام الذي يعمل في تصوير الأعمال الدرامية، بعد قصّة حب جمعت بينهما.

ويشار إلى أنّ صفاء رقماني ولدت في ليبيا، وبدأت مسيرتها الفنية عام 1999 من خلال مسلسل "أنشودة أمل"، ومن أبرز أعمالها في الدراما السّورية "الخط الأحمر"، "مرايا"، "أهل المدينة"..

 

 

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