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قمر خلف ترزق بطفلتها الأولى من مهيار خضّور.. والأخير يُهدّد !

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قمر خلف ترزق بطفلتها الأولى من مهيار خضّور.. والأخير يُهدّد ! قمر خلف ترزق بطفلتها الأولى من مهيار خضّور.. والأخير يُهدّد !

الثلاثاء 26-08-2014 01:06

رُزق الفنّانان قمر خلف ومهيار خضور منذ أيّام بطفلتهما الأولى"آنات"، فيما أنجبت قمر طفلتها في أحد مستشفيات العاصمة دمشق.

ورزق النّجمان بطفلتهما بعد ثلاث سنوات من الزّواج، بعد قصّة حب بينهما، وحرصا منذ زواجهما على المشاركة سويّاً في الأعمال الدراميّة السّوريّة.

وفي سياق آخر، وعبر صفحته الخاصّة على "فيس بوك"، عبّر مهيار خضّور عن استيائه من تدخّل الآخرين في حياته الخاصّة، وهدّد بحذف كل من يُسيء الأدب، وكتب "الرّجاء من الجميع عدم التدخل في الأمور الشّخصيه والخاصّة بتاتاً، وإلاّ سأحذف التعليقات وكلّ من يعلّق بكلام غير أخلاقي، الفيس بوك للتواصل مع الأصدقاء ومع ما يخص حياتي الفنّيّة".

 

 

 

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