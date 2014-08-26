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"فنون الطائف" تكرّم الفنان محمد الزيلعي

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"فنون الطائف" تكرّم الفنان محمد الزيلعي "فنون الطائف" تكرّم الفنان محمد الزيلعي

الثلاثاء 26-08-2014 01:13

بمناسبة زيارته فرع الجمعية، كرّم أعضاء جمعية الثقافة والفنون بالطائف، مساء الأربعاء الماضي، الفنان محمد الزيلعي، الذي يُعدّ من أبرز الفنانين الشباب في ، والذي لم يتأخّر عن المشاركة في مهرجانات الصيف في الطائف.

وقد عبّر الزيلعي عن سعادته البالغة بتواجده في الطائف، مقدّماً الشكر والتقدير إلى فيصل الخديدي مدير الجمعية، وإلى كافة الأعضاء، على حسن الاستقبال والاستضافة والتكريم.

من جهته، وجّه رئيس لجنة الموسيقى في الجمعية الفنان سعد العاطف شكره وتقديره إلى الفنان محمد الزيلعي، وإلى مدير أعماله بندر الدوسري، على قبول الدّعوة وتشريفهما مقرّ الجمعية، مؤكداً حرص اللجنة على تواجد نجوم الفن السعودي في الأنشطة والبرامج التي تقيمها بمدينة الطائف، في جميع المناسبات، ومنها الأنشطة الصيفيّة.

 

 

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