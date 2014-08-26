دبلوماسيون: واشنطن تعمل مع الأردن وأوروبا بمجلس الأمن للتهدئة في غزة

قال دبلوماسيون، الإثنين، إن الولايات المتحدة أعدت مشروعها الخاص لاستصدار قرار بالأمم المتحدة يطالب بوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين في قطاع غزة، وإنها تعمل الآن مع القوى الأوروبية والأردن على صياغة نص مشترك.

وجاءت أنباء الجهود الدبلوماسية بمجلس الأمن بعدما أوقعت الضربات الجوية الإسرائيلية تسعة فلسطينيين على الأقل في قطاع غزة وواصلت المقاومة الفلسطينية إطلاق الصواريخ على جنوب إسرائيل.

وقال مسؤولون أمريكيون ودبلوماسيون من الدول الأخرى الأعضاء بالأمم المتحدة إن واشنطن قدمت لمجموعة صغيرة من الدول عناصر مشروعها الخاص لاستصدار قرار بمجلس الأمن بعد تقدم الأردن بمشروع قرار الشهر الماضي وتقديم بريطانيا وفرنسا وألمانيا لمقترح آخر لوقف إطلاق النار الأسبوع الماضي.

وقال دبلوماسي بالأمم المتحدة طلب عدم الكشف عن اسمه «طرحت الولايات المتحدة مسودتها الخاصة... انها مختلفة عن الإثنتين الأخريين. يعملون الآن على جمع المسودات والتوصل إلى نص مشترك».

ورفض مسؤولون أمريكيون ودبلوماسيون آخرون التحدث عن تفاصيل مشروع القرار الأمريكي على الرغم من قول البعض إنه غير مقبول بصيغته الحالية.

وقال دبلوماسي آخر بالأمم المتحدة «سنعمل على التوصل إلى مسودة واحدة... المهم هو أن الأمريكيين يشاركون وهناك قوة دفع جديدة لاستصدار قرار في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار أفضل من السابق».