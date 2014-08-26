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فيديو.. لحظة تسوية برج سكني بالأرض بصواريخ إسرائيلية في غزة

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بثت الوكالة الوطنية للإعلام الفلسطينية للحظة تسوية طيران الاحتلال الإسرائيلي لبرج «المجمع الإيطالي»، أحد أكبر المجمعات السكنية والتجارية شمال مدينة غزة، بالأرض مساء الإثنين.

وأطلقت طائرات حربية إسرائيلية عددًا من الصواريخ تجاه «المجمع الإيطالي التجاري والإسكاني» الكائن في شارع النصر شمال غرب مدينة غزة والمكون من 14 طابقا ودمرته بشكل كلي، وسوته بالأرض.

وقالت مصادر طبية إنه وصل إلى مجمع الشفاء الطبي أكثر من 20 جريحًا جراء قصف هذا المجمع الكبير، من بينهم أربعة من رجال الدفاع المدني وصحفيان وثلاثة من المسعفين وطفلة.

وذكر شهود عيان أن الأبراج المجاورة للبرج لحقت بها أضرار كبيرة، حيث أصيب عدد من السكان وكذلك رجال الإسعاف والدفاع المدني.

والمجمع الإيطالي هو برج سكني ضخم يتكون من14 طابقا، ويضم 70 شقة سكنية وأدى تدميره إلى تشريد مئات القاطنين فيها.

وانتهجت قوات الاحتلال خلال الفترة الأخيرة سياسة استهداف الأبراج السكنية التي تأوى عشرات العائلات الفلسطينية، والتي تعتبرها منظمات حقوقية «عقاب جماعي» بحق المدنيين الفلسطينيين.

واستهدفت السبت «برج الظافر» وسط مدينة غزة والذي يتكون من 12 طابقا تحوى 44 شقة سكنية وسوته بالأرض، كما استهدفت في اليوم نفسه المجمع التجاري في رفح جنوب القطاع.

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