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الدخيل: تسهيل قبول أبناء منسوبي القطاعات العسكرية في رفحاء

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الدخيل: تسهيل قبول أبناء منسوبي القطاعات العسكرية في رفحاء الدخيل: تسهيل قبول أبناء منسوبي القطاعات العسكرية في رفحاء
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ذياب الدخيل

رفحاء - عيادة الجنيدي

    شدد مدير مكتب التربية والتعليم برفحاء ذياب فراج الدخيل على آلية متابعة انتظام الدراسة، مؤكدا على البداية الجادة للعام الدراسي الجديد، وذلك من خلال استمارة تعبأ من قبل مديري ومديرات المدارس، عن مدى انتظام معلمي وإداريي المدرسة والطلاب في الدوام، ويوضح من خلالها ايضا نظافة المبنى واكتمال جاهزية الفصول الدراسية وتوفير الكتب والساحات الخارجية والمختبرات.. جاء ذلك خلال اجتماعه بجميع المشرفين التربويين في قاعة الاجتماعات بمكتب التربية في رفحاء والمشرفات التربويات عن طريق الدائرة التلفزيونية. واستعرض الدخيل كلمة سمو وزير التربية والتعليم وما تحمله من بشائر الخير وذلك من خلال اكبر نسبة تحفيز يشهدها التعليم بالمملكة، التي سوف يعلن عنها قريبا تحت شعار "أبدع تكرم"، والتي سوف يستفيد منها المبدعون من العاملين التربويين، كذلك مناقشة الاستعداد لليوم الوطني 84 وما يحمله هذا اليوم من ذكرى عزيزة على قلوبنا. مطالبا بتكثيف الجهود والتقيد بالتعاميم المنظمة للفعاليات وتشكيل اللجان. كما وجه "الدخيل" في الاجتماع تسهيل قبول أبناء منسوبي القطاعات العسكرية في مدارس المحافظة. وفي نهاية الاجتماع فتح الدخيل المجال لمداخلات المشرفين التربويين والرد على استفساراتهم. يذكر ان مكتب التربية والتعليم برفحاء نفذ صباح أول أيام الدوام الاحد عدة زيارات لمدارس القطاع تضمنت 14 مدرسة للبنين و20 مدرسة للبنات.

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