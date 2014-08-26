الشادي يحاضر في جامعة روبرت موريسا الأمريكية

بدعوة تلقاها من جامعة روبرت موريسا الأمريكية في ولاية الينوي Robert Morris university يغادر د. صالح الشادي رئيس نادي الصحافة الفضائية واذاعة سياحة اف.ام. لإلقاء محاضرة حول "الإدارة النفسية والإعلام" مطلع شهر ديسمبر القادم وسيلتقي بطلبة الدراسات العليا والمهتمين في Moris Graduate school of management

لشرح رؤيته وتجربته حول العلاقة النفسية بين المكانة الوظيفية والتأثير الإعلامي وقد اعرب الشادي عن سعادته باهتمام جامعة روبرت موريسا الأمريكية بهذا التوجه مشيرا إلى أن الدعوة يعد تكريما للمهتمين في قطاع الإعلام من العرب عموماً والمملكة على وجه التحديد.