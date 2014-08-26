جامعة الطائف تعلن بدء تسديد الرسوم المالية لبرنامج «التجسير»

الطائف - هلال الحارثي

أعلنت جامعة الطائف، ممثلة في كلّية خدمة المجتمع والتعليم المستمر عن بدء تسديد الرسوم المالية لبرنامج «التجسير» في تخصص المختبرات الطبية للعام الجامعي 1435 / 1436 ه، للفصل الدراسي الأول للطلاب والطالبات. وأوضح المتحدث الرسمي لجامعة الطائف، والمشرف العام على إدارة العلاقات العامة والإعلام، الدكتور عبدالرحمن الطلحي ل»الرياض» أنه يتطلب من الطالب أن يقوم بتسديد الرسوم عن طريق البنك الأهلي ، ثم رفع أصل قسيمة الإيداع عبر موقع الجامعة الالكتروني على شبكة الإنترنت، وسيتم بعد ذلك الرفع لوزارة الصحة بتحمل تكاليف الرسوم الدراسية للدارسين في برنامج «التجسير»، وعند الحصول عليها سيتم إعادتها للطلاب والطالبات؛ إسوة بالعام الماضي الذي تحملت فيه وزارة الصحة هذه الرسوم الدراسية المالية.